В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы

В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам чиновник. По счастливой случайности самого Хромова в машине не оказалось — он находился в служебной командировке в Виннице.

"Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведён выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", — написал он.

Подозреваемого задержали по горячим следам, мотивы его поступка выясняются. Сам Хромов заявил, что ни с чем не связывает несостоявшееся покушение.

"Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем не ассоциирую и прошу не строить теории заговора", — добавил чиновник.