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В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы

Пуля задела подбородок его водителя. Мужчине оказали первую помощь, его жизнь вне опасности. Сам стрелок уже задержан и даёт показания.

1 октября, 10:59
<p>Анатолий Хромов с пережившим покушение водителем. Фото © Facebook.com / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4363775163660306&set=a.892115734159617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anatolii Khromov </a></p>

Анатолий Хромов с пережившим покушение водителем. Фото © Facebook.com / Anatolii Khromov

В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам чиновник. По счастливой случайности самого Хромова в машине не оказалось — он находился в служебной командировке в Виннице.

"Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведён выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", — написал он.

Подозреваемого задержали по горячим следам, мотивы его поступка выясняются. Сам Хромов заявил, что ни с чем не связывает несостоявшееся покушение.

"Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем не ассоциирую и прошу не строить теории заговора", — добавил чиновник.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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