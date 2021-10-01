В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы
Пуля задела подбородок его водителя. Мужчине оказали первую помощь, его жизнь вне опасности. Сам стрелок уже задержан и даёт показания.
Анатолий Хромов с пережившим покушение водителем. Фото © Facebook.com / Anatolii Khromov
В Киеве обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам чиновник. По счастливой случайности самого Хромова в машине не оказалось — он находился в служебной командировке в Виннице.
"Из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведён выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", — написал он.
Подозреваемого задержали по горячим следам, мотивы его поступка выясняются. Сам Хромов заявил, что ни с чем не связывает несостоявшееся покушение.
"Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем не ассоциирую и прошу не строить теории заговора", — добавил чиновник.
Ранее Лайф рассказывал о покушении на советника президента Украины Сергея Шефира. Оно было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след".
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