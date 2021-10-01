Удалённые с YouTube немецкие каналы RT подали апелляции

Удалённые видеохостингом YouTube каналы RT DE и DFP подали апелляции на такое решение американской компании. Об этом сообщает RT.

В тексте обращения отмечается, что ограничения в отношении RT DE не распространялись на Der Fehlende Part, поскольку они не являются каналами одного аккаунта, а RT DE не предпринимал попыток обойти установленные правила по размещению контента. Уточняется, что владельцы у каналов разные.

"Никаких нарушений не было допущено со стороны канала Der Fehlende Part, никаких ограничений в отношении данного канала и его владельцев не вводилось за всё время его существования — с 2017 года", — говорится в апелляции.