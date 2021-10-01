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Удалённые с YouTube немецкие каналы RT подали апелляции

В обращении отмечается, что со стороны редакции не предпринималось никаких попыток обойти ограничение размещения контента.

1 октября, 10:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Удалённые видеохостингом YouTube каналы RT DE и DFP подали апелляции на такое решение американской компании. Об этом сообщает RT.

В тексте обращения отмечается, что ограничения в отношении RT DE не распространялись на Der Fehlende Part, поскольку они не являются каналами одного аккаунта, а RT DE не предпринимал попыток обойти установленные правила по размещению контента. Уточняется, что владельцы у каналов разные.

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"Никаких нарушений не было допущено со стороны канала Der Fehlende Part, никаких ограничений в отношении данного канала и его владельцев не вводилось за всё время его существования — с 2017 года", — говорится в апелляции.

Подчёркивается, что владельцы каналов действовали добросовестно и полностью следовали правилам видеохостинга. По мнению RT, блокировка и удаление каналов RT DE и DFP являются неправомерными, редакция просит отменить это решение. Тем временем в ответе Google на запрос Роскомнадзора по этому вопросу заявили, что RT DE нарушил правила YouTube в отношении ложной информации о коронавирусе, из-за чего канал был заблокирован на неделю, а затем якобы опубликовал этот "запрещённый" контент на DFP.

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Напомним, 28 сентября стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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