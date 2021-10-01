Техгруппа общественного штаба не подтвердила версий о нарушениях на ДЭГ
Специалисты использовали открытую базу данных блокчейна, в которую в ходе голосования попадали все транзакции.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве не подтвердила версии о нарушениях во время проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается на сайте штаба. Отмечается, что группа состояла из шести человек, среди которых в том числе были независимые эксперты.
"Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейна, опубликованную в observer.mos.ru. В ходе голосования в неё попадали все транзакции. Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчёта голосов", — говорится в релизе.
Уточняется, что оператор системы предоставил участникам техгруппы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейна, содержащую только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и прийти к выводу, что транзакции были учтены верно, голоса остались неизменными. Так, специалисты не смогли выявить присутствие нарушений в ходе работы ДЭГ, которые бы повлияли на итоговые результаты, а выдвигаемые версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами. Например, временем информационных рассылок.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что во время прошедших выборов в Госдуму на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было зафиксировано более 900 кибератак, направленных на нарушение её функционирования и внедрение вредоносных программ.
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