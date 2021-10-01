Техгруппа общественного штаба не подтвердила версий о нарушениях на ДЭГ

Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве не подтвердила версии о нарушениях во время проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается на сайте штаба. Отмечается, что группа состояла из шести человек, среди которых в том числе были независимые эксперты.

"Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейна, опубликованную в observer.mos.ru. В ходе голосования в неё попадали все транзакции. Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчёта голосов", — говорится в релизе.

Уточняется, что оператор системы предоставил участникам техгруппы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейна, содержащую только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и прийти к выводу, что транзакции были учтены верно, голоса остались неизменными. Так, специалисты не смогли выявить присутствие нарушений в ходе работы ДЭГ, которые бы повлияли на итоговые результаты, а выдвигаемые версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами. Например, временем информационных рассылок.