Лукашенко раскрыл оставшиеся за кадром подробности убийства сотрудника КГБ в Минске. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности убийства сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске. По его словам, многое из произошедшего в тот день осталось за кадром.

"Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать, но людям надо показать, кто есть кто. Многое за кадром", — сказал Лукашенко.

По словам главы республики, отсутствие бронежилетов на сотрудниках — их собственная инициатива. Кроме того, происходящее не было операцией, а лишь отработкой оперативной информации о причастности отдельных людей к покушению на терроризм. Эти проверки, уточнил Лукашенко, проводились с раннего утра, до момента случившегося было задержано несколько человек, которые уже дают показания.

Несмотря на то что квартира была в планах у оперативников, к ней пришли внепланово, так как из неё в дежурную часть поступило два звонка, в которых мужчина и женщина попросили о помощи. Однако в это время преступники внутри готовились к съёмке и ждали прихода правоохранителей.