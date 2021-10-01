Лукашенко раскрыл оставшиеся за кадром подробности убийства сотрудника КГБ в Минске
По его словам, из квартиры в дежурную часть поступило два звонка от мужчины и женщины с просьбой о помощи, поэтому оперативники и отправились туда.
Скриншот видео © Telegram-канал "Пул Первого"
Лукашенко раскрыл оставшиеся за кадром подробности убийства сотрудника КГБ в Минске. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности убийства сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске. По его словам, многое из произошедшего в тот день осталось за кадром.
"Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать, но людям надо показать, кто есть кто. Многое за кадром", — сказал Лукашенко.
По словам главы республики, отсутствие бронежилетов на сотрудниках — их собственная инициатива. Кроме того, происходящее не было операцией, а лишь отработкой оперативной информации о причастности отдельных людей к покушению на терроризм. Эти проверки, уточнил Лукашенко, проводились с раннего утра, до момента случившегося было задержано несколько человек, которые уже дают показания.
Несмотря на то что квартира была в планах у оперативников, к ней пришли внепланово, так как из неё в дежурную часть поступило два звонка, в которых мужчина и женщина попросили о помощи. Однако в это время преступники внутри готовились к съёмке и ждали прихода правоохранителей.
"Никто не собирался там погибать, надо было показать съёмку, и в реальном времени они транслировали эти кадры в Польшу и Америку. Когда ребята зашли и, как мне доложили, Дима (погибший сотрудник. — Прим. Лайфа) опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. И ребята увидели человека с оружием. Мерзавец стреляет в Дмитрия, прямо в сердце попал. И, умирая, он (Дмитрий. — Прим. Лайфа) расстреливает с двух выстрелов этого убийцу", — добавил президент.
Напомним, ЧП произошло в столице Белоруссии при проведении операции по проверке местонахождения лиц, которые могут быть причастны к терроризму. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Позже СК задержал жену мужчины, застрелившего сотрудника КГБ. Утверждается, что она проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению. В свою очередь, в Генпрокуратуре республики сочли обоснованным применение оружия во время антитеррористической операции. Отмечается, что силовики действовали на основании закона и исходили из сложившейся ситуации, огнестрельное оружие было задействовано в ответ на вооружённое нападение.
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