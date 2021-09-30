Что пишут западные СМИ о смерти сотрудника Белорусского КГБ и почему оправдывают террориста Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян — о том, как авторитетнейшие издания Запада героизировали белорусского боевика. 30 сентября, 13:18 37815 37815 © YouTube

28 сентября вся Белоруссия была шокирована трагическими событиями, происходившими в Минске. В тот день группа чекистов пришла к оппозиционеру Андрею Зельцеру, который обвинялся в причастности к террористической деятельности. После того как он не стал открывать дверь, они её взломали, вошли в квартиру — и Зельцер открыл по ним огонь из ружья. В результате один сотрудник КГБ был убит, после чего оставшиеся бойцы ликвидировали самого террориста, а его жену (хладнокровно снимавшую убийство на камеру телефона) арестовали.

И вот тут перед западными СМИ встала очень непростая задача. С одной стороны, они должны были каким-то образом оправдать и героизировать террориста. С другой стороны, делать это нужно было аккуратно — не такими словами, как российский псевдолиберал Александр Невзоров ("Между смертью в бою с лукашенковскими гэбистами и арестом, унижениями и пытками он предпочёл смерть в бою: один против семи человек. Всё-таки жива Беларусь! И если кто будет на его похоронах, пожалуйста, от меня поклон и какой-нибудь ещё цветочек"). В приличных странах — а на Западе таковые остались — за такими тезисами следует срок.

Столкнувшись со столь сложным заданием, целый ряд топовых американских и британских изданий просто пасанул. Они банально проигнорировали эту новость для того, чтобы не нарушать чёрно-белую гамму белорусской ситуации, которая была тщательно сконструирована в черепушках их читателей и зрителей. Оппозиционер — светлый человек, борцун за добро и справедливость против кровавого диктата Батьки — не может же являться хладнокровным убийцей и террористом, застрелившим правоохранителя.

Впрочем, были и те, кто задание выполнил. Те, кто смог расчехлить свои навыки пропаганды и попытаться аккуратно, без лжи по фактуре, но при этом настойчиво манипулировать словами и смыслами. В этом плане, конечно же, образцом является заголовок статьи , опубликованной в русской службе BBC: "В Минске застрелили IT-менеджера Андрея Зельцера. Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ".

Вроде по фактам всё верно, однако у читателя складывается впечатление, что власти убили бедного айтишника ни за что, а потом уже повесили на него убийство сотрудника КГБ. И подобные смысловые подмены идут по всему тексту — например, чекисты, ворвавшиеся к нему, упоминаются под прозвищем "люди в штатском". Всё для того, чтобы представить Зельцера как человека, защищавшего свою семью от ворвавшихся ноунеймов, а не от людей, представившихся правоохранителями. Любые факты, которые очерняют террориста, дописываются с приставками "якобы" или "по словам властей".

Примерно таким же образом выстроен заголовок статьи в Daily Mail, но при этом с вишенкой на торте в виде обозначения наличия у террориста американского гражданства. "Американский айтишник убит в ходе перестрелки с белорусскими силовиками, в которой также погиб местный сотрудник КГБ". То есть опять никакой причинно-следственной связи между ликвидацией террориста и убийством им силовика (которого, судя по заголовку, вообще непонятно кто убил — святой дух, видимо). Ну и значительная часть текста посвящена не самому происшествию, а "жестокому подавлению протестов" со стороны Лукашенко и "попыткам белорусских властей усилить информационную цензуру" после убийства.

И, надо сказать, Daily Mail всё-таки не удалось создать у читателей нужное впечатление. Большая часть комментариев либо сомневается в тексте, либо прямо указывает на то, что британские журналисты соврамши. "Пишите заголовки корректно. Был убит сотрудник КГБ, в ответ на что убили стрелка". "Если ты стреляешь в полицейского в любой стране мира, то тебя пристрелят в ответ. Ну и дура же его жена, находившаяся с ним в одной квартире". И, наконец, "а разве протестующих в Вашингтоне не убивали в ходе их протестов"?

Что же касается Reuters — вроде как нейтрального новостного агентства, — то оно вообще решило не заморачиваться с действиями террориста. Его статья озаглавлена просто: "По словам оппозиции, белорусские силовики убили айтишника". И дальше текст начинается с фразы: "По данным КГБ, белорусские силовики пристрелили мужчину и арестовали его жену во время рейда в многоквартирном доме в Минске". И лишь мимоходом упоминается, что "по данным властей" сам мужчина открыл огонь по силовикам — якобы от них, стреляющих, защищался. Ещё раз — это не пишется прямым текстом, но компановка текста сама подводит читателя к этой мысли.

Некоторые СМИ попытались развивать новость в комфортном международном ключе. Так, предложенную Daily Mail вишенку об американском флёре подхватывает "Радио Свобода" и пытается сделать её чуть ли не главной мыслью в тексте. "Американская компания подтвердила, что человек, застреленный Белорусским КГБ, был её сотрудником", — пишет издание.

Да, это ещё не признание факта гражданства США, однако сам факт работы на бизнесменов из Штатов уже должен, по мнению некоторых, затянуть коготок американского государства в этот скандал. Ведь это только саудовскому кронпринцу разрешается отдавать приказ на пытки, убийство и расчленение журналиста, работавшего на американских работодателей, — белорусам трогать сотрудников фирм из США не должно быть позволено.

Очень надеюсь, что я доживу до того момента, когда журналистам будет не позволено тискать такие статейки. Или же за их публикацию они просто будут презираться со стороны коллег, занимающихся журналистикой, а не пропагандой.

Авторы Геворг Мирзаян