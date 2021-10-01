В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна

Правоохранители задержали в Черногории бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на управление полиции страны.

Отмечается, что 55-летний мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Чуяна подозревают в получении незаконной прибыли в размере 340 млн рублей посредством дачи и получения взяток в период с 2012 по 2018 год.

Всё произошло в городе Тиват. Высокий суд в Подгорице поместил задержанного под экстрадиционный арест.