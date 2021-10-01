Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2021, 14:28

В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

Сейчас 55-летний мужчина, подозреваемый в получении незаконной прибыли в 340 млн рублей, помещён под экстрадиционный арест.

Правоохранители задержали в Черногории бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на управление полиции страны.

Отмечается, что 55-летний мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Чуяна подозревают в получении незаконной прибыли в размере 340 млн рублей посредством дачи и получения взяток в период с 2012 по 2018 год.

Чиновники превратили антикоррупционную приёмную в склад туалетной бумаги
Чиновники превратили антикоррупционную приёмную в склад туалетной бумаги

Всё произошло в городе Тиват. Высокий суд в Подгорице поместил задержанного под экстрадиционный арест.

А ранее Лайф сообщал о задержании бывшего директора ФК "Тамбов" Ольги Коноваловой по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Как заявил её адвокат, обвинение подзащитной пока не предъявлено, по делу она проходит как подозреваемая.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • банкиры
  • Черногория
  • Росалкогольрегулирование
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar