В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна
Сейчас 55-летний мужчина, подозреваемый в получении незаконной прибыли в 340 млн рублей, помещён под экстрадиционный арест.
Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина
Правоохранители задержали в Черногории бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на управление полиции страны.
Отмечается, что 55-летний мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Чуяна подозревают в получении незаконной прибыли в размере 340 млн рублей посредством дачи и получения взяток в период с 2012 по 2018 год.
Всё произошло в городе Тиват. Высокий суд в Подгорице поместил задержанного под экстрадиционный арест.
А ранее Лайф сообщал о задержании бывшего директора ФК "Тамбов" Ольги Коноваловой по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Как заявил её адвокат, обвинение подзащитной пока не предъявлено, по делу она проходит как подозреваемая.
Комментариев: 0