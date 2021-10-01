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В Черногории задержали беглого экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна

Сейчас 55-летний мужчина, подозреваемый в получении незаконной прибыли в 340 млн рублей, помещён под экстрадиционный арест.

1 октября, 11:28
<p>Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина</p>

Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

Правоохранители задержали в Черногории бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на управление полиции страны.

Отмечается, что 55-летний мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Чуяна подозревают в получении незаконной прибыли в размере 340 млн рублей посредством дачи и получения взяток в период с 2012 по 2018 год.

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Всё произошло в городе Тиват. Высокий суд в Подгорице поместил задержанного под экстрадиционный арест.

А ранее Лайф сообщал о задержании бывшего директора ФК "Тамбов" Ольги Коноваловой по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Как заявил её адвокат, обвинение подзащитной пока не предъявлено, по делу она проходит как подозреваемая.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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