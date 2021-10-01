Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Такое решение президент России принял в связи с её избранием в Государственную думу.

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребёнка. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва", — говорится в документе.