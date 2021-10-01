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Регион
Опубликовано 1 октября 2021, 14:31

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Такое решение президент России принял в связи с её избранием в Государственную думу.

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребёнка. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва", — говорится в документе.

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Ранее Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме. Она отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России". В нижней палате парламента бывший детский омбудсмен будет курировать работу по поддержке семей и детей и возглавит комиссию ЕР по защите материнства, детства и защите семьи.

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Варвара Романова
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