"ВКонтакте" празднует пятнадцатилетие грандиозной онлайн-вечеринкой

Социальная сеть "ВКонтакте" отмечает своё пятнадцатилетие, в честь чего устраивает грандиозную онлайн-вечеринку с розыгрышем суперпризов и подарков на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

"Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе "VK Чекбэк" — специально ко дню рождения "ВКонтакте" уже появилась вкладка "Вечеринка". Каждый пользователь "ВКонтакте" может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать "блюдо" и получить подарок", — уточняется в релизе.

Розыгрыш призов начался 30 сентября и продлится до 17 октября. Соцсеть дарит 15 лет подписки VK Combo, 15 миллионов бонусов от VK Pay и предоставляет возможность совершить добрые дела вместе с благотворительным фондом "Линия жизни". А 10 октября — в день рождения "ВКонтакте" — и 17 октября в "VK Чекбэк" будут объявлены обладатели суперпризов, среди которых — ноутбуки MacBook Pro, телевизоры Samsung, смартфоны iPhone 12 и Samsung Galaxy, электросамокаты Xiaomi, умные часы Apple Watch.

Кроме того, пользователи смогут выиграть подарки от партнёров, в том числе билеты в театры, на выставки и концерты различных артистов, а также скидки на книги, онлайн-образование и еду. Отмечается, что участники розыгрыша получат более 75 тысяч призов номиналом от 100 до 100 000 бонусов, где один бонус равен рублю.