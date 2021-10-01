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Мясников: Коронавирус может спровоцировать развитие рака

По словам эксперта, в этом и состоит ещё одна опасность всех вирусов, в том числе вируса папилломы человека, Эпштейна – Барр и герпеса.

1 октября, 12:09
<p>Кадр из видео © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=2pnnOV_2Q7s&t=842s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия-1</a>" </p>

Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"

Ковид, как и другие вирусы, может иметь потенциальную способность провоцировать онкологию. Об этом URA.ru рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Как вирусная инфекция, он, скорее, может провоцировать рак теоретически, как и любой вирус. Но, правда, респираторные в этом мало замешаны. Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштейна – Барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но всё равно. Вирус есть вирус", — предупредил он.

Доктор Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса

Доктор Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса

Ранее Мясников приводил статистику, что почти 80% заражений коронавирусом в России происходит из-за "суперраспространителей". Речь идёт о людях, которые переносят вирус бессимптомно, но успевают заразить своих близких, друзей, коллег и знакомых с более ослабленным иммунитетом.

Между тем в России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смерти от ковида. За прошедшие сутки скончалось 887 пациентов. При этом днём ранее, 30 сентября, было зафиксировано 867 смертей, а 29 сентября оперштаб сообщал о 857 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 208 142 пациента.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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