Мясников: Коронавирус может спровоцировать развитие рака

Ковид, как и другие вирусы, может иметь потенциальную способность провоцировать онкологию. Об этом URA.ru рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Как вирусная инфекция, он, скорее, может провоцировать рак теоретически, как и любой вирус. Но, правда, респираторные в этом мало замешаны. Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштейна – Барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но всё равно. Вирус есть вирус", — предупредил он.