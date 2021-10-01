Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми
С 2004 по 2009 год мужчина занимал должность первого заместителя руководителя республиканской службы по тарифам.
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Устроившая три ДТП подряд жительница Сыктывкара является женой бывшего министра экономического развития Республики Коми Андрея Шеремета. Об этом сообщает РИА ФАН.
Отмечается, что бывший чиновник с 2004 по 2009 год работал на должности первого заместителя руководителя региональной службы по тарифам. Затем Шеремет возглавил её. Позднее, в 2011 году, он занял пост министра экономического развития Коми и возглавил региональный совет банков. А в начале 2012 года Андрей Шеремет подал в отставку, решив податься в бизнес.
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Напомним, всё началось с того, что Ирина сбила восьмилетнего мальчика на зебре на улице Орджоникидзе, затем её автомобиль вынесло на тротуар, где она угробила женщину-пешехода. Позднее на перекрёстке автоледи врезалась в Volkswagen, водитель автомобиля пострадал.
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