Виновница трёх ДТП подряд в Сыктывкаре оказалась женой экс-министра Коми

Отмечается, что бывший чиновник с 2004 по 2009 год работал на должности первого заместителя руководителя региональной службы по тарифам. Затем Шеремет возглавил её. Позднее, в 2011 году, он занял пост министра экономического развития Коми и возглавил региональный совет банков. А в начале 2012 года Андрей Шеремет подал в отставку, решив податься в бизнес.