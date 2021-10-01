Привившаяся во время беременности гинеколог объяснила связанные с вакцинацией страхи будущих мам

В основе опасений общественности по поводу вакцинации беременных от коронавирусной инфекции лежат два момента: первый — отсутствие достоверной информации, второй — мнение не всегда компетентных окружающих. Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, которая полностью вакцинировалась от коронавируса "Спутником V", будучи в интересном положении. Врач отметила, что возможные побочные эффекты от любой вакцины не столь страшны, как тяжёлое течение заболевания.

"Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешённую во время беременности, в том числе и от CoViD-19: это безопасно. Те побочные эффекты (повышение температуры, головная боль, мышечные боли), которые влечёт любая вакцина, — они настолько не страшны по сравнению с тяжёлым течением заболевания. Это не так страшно, как заболеть CoViD-19 в тяжёлой форме, как попасть в реанимацию и потерять жизнь", — заявила Ряшенцева в беседе с RT.

По словам собеседницы телеканала, у неё не стоял вопрос, проходить ли вакцинацию. Ольга была уверена, что сделает прививку, когда власти её разрешат для беременных. Так, первый компонент Ряшенцева получила 19 июля, второй — 11 августа. А затем, 24 сентября, она родила сына и спустя четыре дня вместе с новорождённым выписалась из роддома. Врач призналась, что после введения первого компонента антиковидного препарата у неё один раз повысилась температура, а также были незначительные боли в мышцах.

"Но приём нурофена мне очень помог, он разрешён к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор, я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введении "Спутника V", — это повышение температуры", — отметила Ряшенцева.

Женщина отметила, что люди "недостаточно информированы о том, как происходит формирование защиты организма" с помощью безопасной вакцины. Это связано с тем, что такая информация является "достаточно узкой" и технологию работы препарата сложно понять человеку, у которого нет медицинского образования.

"Любая прививка нацелена не на то, чтобы дать стопроцентную защиту от заражения, а на то, чтобы дать нам защиту от тяжёлых форм инфекции, говорим ли мы о гриппе, коклюше или CoViD-19", — объяснила врач.