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Историк Пчелов объяснил, почему потомки семьи Романовых не принадлежат к династии

Во всём виноват дедушка Георгия, который в 1948-м нарушил одно из основных правил Российской империи.

1 октября, 14:34
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/grand_duke_george_of_russia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grand_duke_george_of_russia</a></p>

Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia

Потомки царской семьи Романовых не имеют отношения к династии, ведь в середине прошлого века было нарушено одно из основных правил, регламентировавших принадлежность к монаршему дому. Об этом рассказал историк Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов.

"В законодательстве Российской империи было чётко прописано, каким образом определять принадлежность к императорской фамилии. Одним из важнейших пунктов были равнородные браки — браки с представителями монарших династий", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

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Однако, заметил Пчелов, дед Георгия Романова Владимир Кириллович в 1948 году заключил морганатический брак и его потомство никакого отношения к императорской фамилии иметь не может. Историк уточнил, что все представители Романовых являются потомками рода, однако их достаточно много. Но к династии они не принадлежат.

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Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки прошла 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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