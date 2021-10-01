Историк Пчелов объяснил, почему потомки семьи Романовых не принадлежат к династии
Во всём виноват дедушка Георгия, который в 1948-м нарушил одно из основных правил Российской империи.
Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia
Потомки царской семьи Романовых не имеют отношения к династии, ведь в середине прошлого века было нарушено одно из основных правил, регламентировавших принадлежность к монаршему дому. Об этом рассказал историк Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов.
"В законодательстве Российской империи было чётко прописано, каким образом определять принадлежность к императорской фамилии. Одним из важнейших пунктов были равнородные браки — браки с представителями монарших династий", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Однако, заметил Пчелов, дед Георгия Романова Владимир Кириллович в 1948 году заключил морганатический брак и его потомство никакого отношения к императорской фамилии иметь не может. Историк уточнил, что все представители Романовых являются потомками рода, однако их достаточно много. Но к династии они не принадлежат.
Напомним, церемония венчания наследника царской династии и итальянки прошла 1 октября в Санкт-Петербурге. Выбор Северной столицы, в частности, связан с тем, что город традиционно был близок императорской семье.
Лента новостей
Минюст РФ добавил в список нежелательных две организации сайентологов из США и ENEMO
вчера в 14:30
Фольга на окнах, печь из цветочного горшка: Европейцам показали, как пережить зиму с огромными ценами на газ
вчера в 14:22
В Профсоюзе образования перечислили самые желанные подарки ко Дню учителя
вчера в 14:21
Комментариев: 0