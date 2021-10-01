Историк Пчелов объяснил, почему потомки семьи Романовых не принадлежат к династии

Потомки царской семьи Романовых не имеют отношения к династии, ведь в середине прошлого века было нарушено одно из основных правил, регламентировавших принадлежность к монаршему дому. Об этом рассказал историк Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов.

"В законодательстве Российской империи было чётко прописано, каким образом определять принадлежность к императорской фамилии. Одним из важнейших пунктов были равнородные браки — браки с представителями монарших династий", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Однако, заметил Пчелов, дед Георгия Романова Владимир Кириллович в 1948 году заключил морганатический брак и его потомство никакого отношения к императорской фамилии иметь не может. Историк уточнил, что все представители Романовых являются потомками рода, однако их достаточно много. Но к династии они не принадлежат.