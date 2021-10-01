В Профсоюзе образования перечислили самые желанные подарки ко Дню учителя

По словам собеседницы Лайфа Елены Елшиной, заваливать педагогов цветами в этот день точно не стоит — одного букета со всего класса вполне достаточно.

Заведующая отделом по связям с общественностью Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина рассказала Лайфу о самых удачных и неудачных подарках ко Дню учителя. По её словам, педагоги обязательно оценят тот презент, который можно сохранить на память и в изготовление которого дети вложили душу.

"На самом деле учителям приятно получать подарки. Особенно то, что сделано ребятами. Вот именно то, что они делают своими руками, — это всегда как дорогой подарок хранится многие годы. Я до сих пор храню открытки, сделанные детьми", — вспоминает собеседница Лайфа.

Елшина отметила, что заваливать педагогов в этот день цветами точно не стоит — одного букета со всего класса вполне достаточно. А вот чего не бывает в избытке, так это слов искренней благодарности. Если школьники и их родители, к примеру, смонтируют ролик или запустят флешмоб с благодарностью учителям — будет здорово, отметила представитель профсоюза.

"Хочется услышать искренние признания, и сегодня благодаря социальным сетям если хотя бы 30% или 50% детей и родителей выложат эти ролики "спасибо учителям", как это было с акцией "спасибо врачам", то это гораздо ценнее, чем всё остальное", — подытожила она.