Нейропсихолог объяснила пользу лайков для здоровья

Сидячий образ жизни человека приводит к снижению у него уровня серотонина — "гормона счастья". Чтобы улучшить настроение, нужно больше двигаться. Помогут в поднятии духа и лайки от других пользователей за публикации в социальных сетях. Об этом рассказала нейропсихолог Наталья Лапшичева в интервью радио Sputnik.

"В обычной ситуации серотонин вырабатывается на природе и на солнце, во время движения. У людей, которые постоянно сидят в офисе или дома, есть нехватка свежего воздуха и физической активности, поэтому и серотонина мало. Они ищут другие способы получить его. Например, они "находят" серотонин, когда общаются в социальных сетях и получают там лайки", — пояснила специалист.

Несмотря на то что такой способ повышения настроения удобен, он не самый надёжный. Лапшичева отмечает, что подобная стратегия получения "гормона счастья" может пойти псу под хвост из-за дизлайков или же недостаточного количества лайков. Например, человек может приобрести зависимость от мнения окружающих.

"Например, если лайков под публикацией поставили недостаточно много, то у человека появляются мысли, что с ним что-то не так. Это негативные мысли, которые понижают уровень счастья", — объяснила собеседница.

Следовательно, по словам нейропсихолога, социальные сети не должны становиться единственным стимулом для выработки этого серотонина.