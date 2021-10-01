Протоиерей епархии Петербурга назвал историческим венчание наследника Романовых
Церемония прошла в Исаакиевском соборе в присутствии 1,5 тысячи гостей со всего мира, среди которых были замечены представители монарших семей из разных стран.
Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia
Венчание потомка династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини является историческим событием. Таким мнением поделился протоиерей епархии Санкт-Петербурга Александр Ткаченко в беседе с РИА ФАН.
"Это было чудесное событие, прямо историческое событие", — отметил священнослужитель.
Церемония венчания прошла в Исаакиевском соборе в присутствии 1500 гостей со всего мира. По данным агентства, среди них были замечены представители двадцати монарших семей из разных государств.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять потомка дома Романовых с бракосочетанием. Глава государства не получал приглашения на венчание, кроме того, вопрос не входит в повестку, заметил представитель Кремля.
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