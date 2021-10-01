Протоиерей епархии Петербурга назвал историческим венчание наследника Романовых

Венчание потомка династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини является историческим событием. Таким мнением поделился протоиерей епархии Санкт-Петербурга Александр Ткаченко в беседе с РИА ФАН.

"Это было чудесное событие, прямо историческое событие", — отметил священнослужитель.

Церемония венчания прошла в Исаакиевском соборе в присутствии 1500 гостей со всего мира. По данным агентства, среди них были замечены представители двадцати монарших семей из разных государств.