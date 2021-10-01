Навигатор для самокатов появился в "Яндекс.Картах"

С 1 октября пользователям "Яндекс.Карт" доступна новая функция: теперь они могут построить маршруты для самокатов и узнать, сколько времени уйдёт на дорогу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что для поездок на самокатах прокладываются только специальные маршруты, которые ведут исключительно по велосипедным дорожкам и тротуарам и по возможности обходят лестницы. При планировании поездки также можно сравнить маршруты на самокате и других видах транспорта, чтобы узнать, как быстрее добраться до пункта назначения.

Пока строительство маршрутов доступно только пользователям приложения на iOS и в десктопной версии "Карт", но по всей России. Для Android эта функция запустится в самое ближайшее время, уверяют в компании. Кроме того, теперь пользователям стала доступна аренда электросамокатов "Яндекс Go".