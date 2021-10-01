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Навигатор для самокатов появился в "Яндекс.Картах"

Маршруты проходят только по велосипедным дорожкам и тротуарам и по возможности обходят лестницы.

1 октября, 13:45
<p>Фото © Пресс-служба "Яндекс"</p>

Фото © Пресс-служба "Яндекс"

С 1 октября пользователям "Яндекс.Карт" доступна новая функция: теперь они могут построить маршруты для самокатов и узнать, сколько времени уйдёт на дорогу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что для поездок на самокатах прокладываются только специальные маршруты, которые ведут исключительно по велосипедным дорожкам и тротуарам и по возможности обходят лестницы. При планировании поездки также можно сравнить маршруты на самокате и других видах транспорта, чтобы узнать, как быстрее добраться до пункта назначения.

"Медленная зона" для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве

"Медленная зона" для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве

Пока строительство маршрутов доступно только пользователям приложения на iOS и в десктопной версии "Карт", но по всей России. Для Android эта функция запустится в самое ближайшее время, уверяют в компании. Кроме того, теперь пользователям стала доступна аренда электросамокатов "Яндекс Go".

А ранее москвичи рассказали, что любят больше: такси, каршеринг или электросамокаты. Согласно результатам опроса, развитие первых двух видов транспорта больше всего ценят зумеры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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