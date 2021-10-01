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Боня после слов о чипировании привилась от ковида и ответила хейтерам

Телеведущая подчеркнула, что никогда не призывала людей не делать прививки, а всегда выступала за то, чтобы процесс был добровольным.

1 октября, 13:34

Виктория Боня. Фото © Instagram / victoriabonya

Боня ответила на обвинения хейтеров и объяснила, почему решила вакцинироваться. Видео © Instagram / victoriabonya

Телеведущая и светская львица Виктория Боня, которая ранее часто заявляла, что не будет делать прививку от коронавируса, всё же вакцинировалась. О своём решении она рассказала в сториз "Инстаграма", отметив, что прошла процедуру только ради работы. В беседе с Лайфом телеведущая призналась, что поставила вакцину "добровольно-принудительно".

"Я сделала добровольно-принудительно. Это не то чтобы я прям хотела сделать или мечтала сделать. Просто у меня проект, который для меня довольно важный и над которым я работала много лет. И мне сказали, что я должна привиться, и я столько лет вложила в этот проект, что я не могу просто всё взять и вот так бросить", — поделилась Боня.

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Дива отметила, что сделала прививку препаратом Moderna, потому что так посоветовал врач. При этом у светской львицы была возможность выбрать из трёх вакцин, среди которых ещё были "Спутник V" и Johnson & Johnson. Боня отметила, что раньше не болела коронавирусом, после процедуры чувствует себя нормально, температуры пока нет.

"Я хочу ответить всем тем, кто мне пишет, что я же говорила, что не буду прививаться. Не было ни одной моей прямой речи, где я бы говорила: "Не идите и не делайте". Я всегда говорила, что это должно быть добровольно, у людей должен быть выбор. Нужно смотреть на состояние, есть ли хронически заболевания, в какой ты группе риска, и тогда делать свой выбор. Всегда слушайте своего врача", — заключила телеведущая.

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Ранее Лайф рассказывал, что врач посмеялась над Боней после вопроса о бесплодии женщин в Африке из-за прививок. Медик подчеркнула, что очень сложно отличить качественный источник информации от некачественного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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