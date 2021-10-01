"Эмоционально устал": Тренер сборной России Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в команду

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, считает, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за эмоциональной усталости. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устаёт, но больше — эмоционально", — сказал Онопко.