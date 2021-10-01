"Эмоционально устал": Тренер сборной России Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в команду
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Со времён Евро-2020 форвард, прежде бывший капитаном, не получал вызовов в сборную.
Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, считает, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за эмоциональной усталости. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата мира. На следующий день форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устаёт, но больше — эмоционально", — сказал Онопко.
РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом сентября. В предыдущем месяце нападающий в трёх матчах забил три гола и сделал две результативные передачи.