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"Эмоционально устал": Тренер сборной России Онопко объяснил отказ Дзюбы от вызова в команду

Форвард, ранее исполнявший роль капитана сборной, не вызывался в национальную команду с Евро-2020.

1 октября, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, считает, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за эмоциональной усталости. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата мира. На следующий день форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.

"Отказ Дзюбы от вызова в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: "Я не хочу". Точнее, как я понимаю, он отказался приезжать только на октябрьский сбор. Каждый игрок сам принимает такое решение и исходит в первую очередь из своего эмоционального состояния. Бывает, что футболист и физически устаёт, но больше — эмоционально", сказал Онопко.

"Подобные моменты не помогут": Романцев заявил, что больше бы никогда не вызвал Дзюбу в сборную России после его отказа

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РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом сентября. В предыдущем месяце нападающий в трёх матчах забил три гола и сделал две результативные передачи.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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Комментариев: 1

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виктор сысуеввчера в 13:25

как игрок он кончился уже года два назад или даже больше!

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