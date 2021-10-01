"Разберёмся между собой": Тренер Назаров рассказал о взаимоотношениях с хоккеистом Панариным
В феврале специалист обвинил спортсмена в нападении на девушку. По его словам, инцидент произошёл в 2011 году в Риге.
Фото © ХК "Сочи"
Новый главный тренер "Сочи" Андрей Назаров высказался о ситуации с форвардом клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В феврале Назаров обвинил Панарина в избиении девушки в баре отеля в Риге. По его словам, инцидент произошёл в 2011 году после матча регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист в тот момент выступал за подмосковный клуб "Витязь", а тренер возглавлял команду.
"Артемий Панарин — игрок высокого мирового уровня. Он добился больших высот. Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше, это мы разберёмся между собой. Это между нами", — заявил Назаров.
Тренер возглавил "Сочи" накануне, сменив в команде уволенного Евгения Ставровского. Последним клубом Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году.
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