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"Разберёмся между собой": Тренер Назаров рассказал о взаимоотношениях с хоккеистом Панариным

В феврале специалист обвинил спортсмена в нападении на девушку. По его словам, инцидент произошёл в 2011 году в Риге.

1 октября, 12:24
<p>Фото © ХК "Сочи"</p>

Фото © ХК "Сочи"

Новый главный тренер "Сочи" Андрей Назаров высказался о ситуации с форвардом клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным. Об этом сообщает "Матч ТВ".

В феврале Назаров обвинил Панарина в избиении девушки в баре отеля в Риге. По его словам, инцидент произошёл в 2011 году после матча регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист в тот момент выступал за подмосковный клуб "Витязь", а тренер возглавлял команду.

"Артемий Панарин — игрок высокого мирового уровня. Он добился больших высот. Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше, это мы разберёмся между собой. Это между нами", заявил Назаров.

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Тренер возглавил "Сочи" накануне, сменив в команде уволенного Евгения Ставровского. Последним клубом Назарова был нижнекамский "Нефтехимик", который он покинул в 2018 году.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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