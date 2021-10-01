Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" прокомментировал слухи о своём возможном увольнении. Об этом сообщает Marca.

"Возможное увольнение? Никто мне ничего об этом не говорил. Да, я знаю обо всех слухах. Честно говоря, мне уже надоело защищаться. Хотел бы однажды выступить с заявлением и сказать всё, что я думаю по этому поводу", — отметил Куман.

Голландский специалист может быть уволен после двух подряд крупных поражений в Лиге чемпионов. Команда уступила мюнхенской "Баварии" и лиссабонской "Бенфике" со счётом 0:3. В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают шестое место.