"Надоело защищаться": Главный тренер "Барселоны" Куман ответил на вопрос о возможном увольнении
Под его руководством каталонский клуб потерпел два крупных поражения подряд в Лиге чемпионов.
Фото © ФК "Барселона"
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" прокомментировал слухи о своём возможном увольнении. Об этом сообщает Marca.
"Возможное увольнение? Никто мне ничего об этом не говорил. Да, я знаю обо всех слухах. Честно говоря, мне уже надоело защищаться. Хотел бы однажды выступить с заявлением и сказать всё, что я думаю по этому поводу", — отметил Куман.
Голландский специалист может быть уволен после двух подряд крупных поражений в Лиге чемпионов. Команда уступила мюнхенской "Баварии" и лиссабонской "Бенфике" со счётом 0:3. В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают шестое место.
По информации СМИ, команду могут возглавить легенда "блауграны" Хави, ныне работающий с катарским "Аль-Саддом", тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, бывший наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло, Марсело Гальярдо из аргентинского "Ривер Плейт", Оскар Гарсия из французского "Реймса" и руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник.
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