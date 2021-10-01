Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес попал в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы по версии портала WhoScored.

Накануне "Спартак" на выезде победил "Наполи" со счётом 3:2. Промес стал автором двух голов в ворота хозяев.

🇪🇺 Europa League Team of the Week pic.twitter.com/nxovDguQ9Q — WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2021

Голландский футболист получил за свою игру 9,6 балла от экспертов WhoScored. Выше него оценили лишь нападающего "Олимпиакоса" Йоргоса Масураса (9,7) и Карла Токо Экамби из "Лиона" (10,0). Оба игрока так же, как и Промес, оформили по дублю.