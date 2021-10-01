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Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

Накануне в выездном матче против "Наполи" голландский полузащитник оформил дубль.

1 октября, 12:34
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес попал в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы по версии портала WhoScored.

Накануне "Спартак" на выезде победил "Наполи" со счётом 3:2. Промес стал автором двух голов в ворота хозяев.

Голландский футболист получил за свою игру 9,6 балла от экспертов WhoScored. Выше него оценили лишь нападающего "Олимпиакоса" Йоргоса Масураса (9,7) и Карла Токо Экамби из "Лиона" (10,0). Оба игрока так же, как и Промес, оформили по дублю.

Наши набирают ход: "Спартак" в большинстве вырвал победу у "Наполи" в матче Лиги Европы

Наши набирают ход: "Спартак" в большинстве вырвал победу у "Наполи" в матче Лиги Европы

После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в группе С Лиги Европы. Его опережает лишь варшавская "Легия", у которой шесть баллов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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