Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы
Накануне в выездном матче против "Наполи" голландский полузащитник оформил дубль.
Фото © ФК "Спартак"
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес попал в символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы по версии портала WhoScored.
Накануне "Спартак" на выезде победил "Наполи" со счётом 3:2. Промес стал автором двух голов в ворота хозяев.
🇪🇺 Europa League Team of the Week pic.twitter.com/nxovDguQ9Q— WhoScored.com (@WhoScored) October 1, 2021
Голландский футболист получил за свою игру 9,6 балла от экспертов WhoScored. Выше него оценили лишь нападающего "Олимпиакоса" Йоргоса Масураса (9,7) и Карла Токо Экамби из "Лиона" (10,0). Оба игрока так же, как и Промес, оформили по дублю.
После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в группе С Лиги Европы. Его опережает лишь варшавская "Легия", у которой шесть баллов.
Комментариев: 0