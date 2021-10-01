Как скандал с аферой Раковой скажется на репутации Сбербанка, спрогнозировал аналитик

Скандал с мошенничеством вице-президента Сбербанка Марины Раковой не повлияет на финансовую устойчивость кредитной организации. Об этом Лайфу сообщил независимый финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт отметил, что на репутации Сбербанка афера экс заместителя главы Минпросвещения РФ практически не скажется.

"Конечно, с точки зрения репутации Сбербанка это его никак не украсит. Репутация его слегка потухнет, но дело в том, что наша страна — это не Запад и у нас репутационные риски пока не настолько мощный фактор, который бы серьёзно влиял на бизнес. Тем более что Сбербанк занимает монопольное положение на нашем рынке, и, собственно, альтернатива — это два-три банка, которые могут создать конкуренцию по надёжности, поэтому для него (Сбербанка. — Прим. Лайфа) это будет не очень большой ущерб. И на его финансовую устойчивость это никак не повлияет", — пояснил кандидат экономических наук.

Эксперт отметил, что на его памяти "такой случай", связанный с мошенничеством на уровне топ-менеджера, произошёл впервые. Причём когда подобное происходит в "других органах управления, даже государственного уровня", удивления это не вызывает, заявил Беляев.

"К сожалению, многие люди, которые приходят на такие должности, — я здесь имею в виду даже не Сбербанк, а вот министерские должности — они довольно часто приходят на эти должности для того, чтобы реализовать свои устремления и чтобы улучшать своё благосостояние не только за счёт министерской зарплаты", — подчеркнул собеседник.

Однако, считает Беляев, "окончательные суждения" по данному делу должны сделать следствие и суд, а до тех пор "мы пока не можем говорить ничего".

"Но информационное поле нам показывает, что этот случай не единичный. Настораживает, что дама скрывается от следствия, и наталкивает на вполне определённые мысли. Девушка объявлена в розыск федеральный. Но то, что сам прецедент создал начало процессуальной процедуры, никого и никак не украшает", — заключил финансовый аналитик.

Ранее Лайф писал, что вице-президент Сбербанка Ракова могла скрыться от следствия на Украине. Покинуть Россию бывшая замглавы Минпросвещения, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, могла сразу после обыска. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а МВД планирует добиваться заочного ареста. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".