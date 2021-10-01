Фамилия вице-президента Сбербанка Раковой появилась в базе розыска МВД

Ранее новостные агентства со ссылкой на источники сообщили, что Ракова была объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а МВД планирует добиваться заочного ареста. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".