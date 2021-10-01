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Фамилия вице-президента Сбербанка Раковой появилась в базе розыска МВД

При этом подробностей дела бывшей замглавы Минпросвещения в ведомстве не уточнили.

1 октября, 13:01
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B19E1fjCWJW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mn_rakova</a></p>

Фото © Instagram / mn_rakova

МВД России подтвердило розыск вице-президента Сбербанка Марины Раковой в связи с уголовным преследованием. Её фамилия появилась в соответствующей базе ведомства.

"Ракова Марина Николаевна 1983 года рождения разыскивается по статье УК", — сказано в базе без дополнительных деталей.

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Ранее новостные агентства со ссылкой на источники сообщили, что Ракова была объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а МВД планирует добиваться заочного ареста. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".

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Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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