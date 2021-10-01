Фамилия вице-президента Сбербанка Раковой появилась в базе розыска МВД
При этом подробностей дела бывшей замглавы Минпросвещения в ведомстве не уточнили.
Фото © Instagram / mn_rakova
МВД России подтвердило розыск вице-президента Сбербанка Марины Раковой в связи с уголовным преследованием. Её фамилия появилась в соответствующей базе ведомства.
"Ракова Марина Николаевна 1983 года рождения разыскивается по статье УК", — сказано в базе без дополнительных деталей.
Ранее новостные агентства со ссылкой на источники сообщили, что Ракова была объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а МВД планирует добиваться заочного ареста. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".
Гениальный математик, продавец и топ-менеджер Сбербанка: Чем прославилась Марина Ракова, подозреваемая в афере на 50 млн
Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
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