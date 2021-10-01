Черногория уведомила Россию о задержании беглого экс-главы Росалкогольрегулирования
Игорь Чуян. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина
В ближайшее время будет подготовлен запрос об экстрадиции 55-летнего подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
Черногория уведомила российское бюро Интерпола при МВД РФ о задержании бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в ближайшее время будет подготовлен запрос об экстрадиции банкира в Россию.
Чуян руководил Росалкогольрегулированием с момента создания службы в 2008 году до 2018 года, когда был снят с должности. В том же году в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. По данным правоохранительных органов, Чуян уехал из России и был объявлен в международный розыск.
О задержании Чуяна в черногорском городе Тиват стало известно ранее сегодня. Высокий суд в Подгорице поместил задержанного под экстрадиционный арест.