Черногория уведомила Россию о задержании беглого экс-главы Росалкогольрегулирования

Черногория уведомила российское бюро Интерпола при МВД РФ о задержании бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чуян руководил Росалкогольрегулированием с момента создания службы в 2008 году до 2018 года, когда был снят с должности. В том же году в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. По данным правоохранительных органов, Чуян уехал из России и был объявлен в международный розыск.