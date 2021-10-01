Политолог объяснил национальными интересами ответ Венгрии на критику газового контракта с РФ

Венгрия, заключая контракт на поставку газа с "Газпромом", исходит из своих национальных интересов, а критика со стороны Украины совершенно необоснованная. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, комментируя реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на возмущения по поводу сделки.

"Венгрия исходит из своих национальных интересов, её устраивают цены и условия поставки. Главное — гарантированность и качество газа, который поставляется. Критика, которую выдвигает сейчас Украина, совершенно необоснованная. Почему-то нынешнее украинское руководство считает необходимым, чтобы экономические процессы в Европе проходили таким образом, чтобы Украина получала выгоду, но это нигде не прописано, это их амбиции и не более", — отметил эксперт.

Оленченко добавил, что Венгрия делает так не в первый раз. А украинские претензии очевидно безосновательны. Кроме того, остаётся непонятным, зачем Киев обратился по этому вопросу в Еврокомиссию, хотя Незалежная даже не является членом Евросоюза.