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Политолог объяснил национальными интересами ответ Венгрии на критику газового контракта с РФ

Специалист отметил, что украинские претензии в этом вопросе беспочвенны и безосновательны. Непонятно также, зачем Киев обратился по этому поводу в Еврокомиссию.

1 октября, 12:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Венгрия, заключая контракт на поставку газа с "Газпромом", исходит из своих национальных интересов, а критика со стороны Украины совершенно необоснованная. Таким мнением с Лайфом поделился старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, комментируя реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на возмущения по поводу сделки.

"Венгрия исходит из своих национальных интересов, её устраивают цены и условия поставки. Главное — гарантированность и качество газа, который поставляется. Критика, которую выдвигает сейчас Украина, совершенно необоснованная. Почему-то нынешнее украинское руководство считает необходимым, чтобы экономические процессы в Европе проходили таким образом, чтобы Украина получала выгоду, но это нигде не прописано, это их амбиции и не более", — отметил эксперт.

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Оленченко добавил, что Венгрия делает так не в первый раз. А украинские претензии очевидно безосновательны. Кроме того, остаётся непонятным, зачем Киев обратился по этому вопросу в Еврокомиссию, хотя Незалежная даже не является членом Евросоюза.

"Я думаю, венгерский премьер ещё раз твёрдо показал, что Венгрия не собирается оглядываться на кого-то и с кем-то согласовывать вопросы своих национальных интересов", — заключил эксперт.

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Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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