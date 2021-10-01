В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней
Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались.
Фото © Telegram-канал SHOT
В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины. Видео © Telegram-канал SHOT
В подмосковном Одинцове жильцы одного из домов на Садовой улице заметили странный короб, стоявший на лестничной площадке. Оказалось, что внутри было мумифицированное тело человека. Обнаружил загадочный ящик один из жителей дома, который 29 сентября решил поехать не на лифте, а пройтись по лестнице.
"Нашёл ящик с человеческий рост. Стоял, закрывал всю лестничную площадку", — приводит его слова телеграм-канал SHOT.
Когда он попытался привлечь внимание соседей, получил ответ, что "гроб" может быть частной собственностью, однако утром в четверг ящик оставался на месте и от него уже исходил неприятный запах. Вскрыли его вместе с полицией — внутри оказался труп мужчины с отпиленными ступнями, причём тело было уже мумифицированное. Однако эта находка оказалась не единственной. В припаркованной у здания машине нашли ещё один похожий деревянный ящик, рядом с которым лежали две ампутированные ступни. Внутри короба же находилась мумия женщины. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве в машине СИЗО нашли изувеченное тело арестанта. 28-летнего мужчину отправили под стражу в начале сентября из-за подозрений в краже.
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