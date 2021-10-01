В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней

В подмосковном Одинцове жильцы одного из домов на Садовой улице заметили странный короб, стоявший на лестничной площадке. Оказалось, что внутри было мумифицированное тело человека. Обнаружил загадочный ящик один из жителей дома, который 29 сентября решил поехать не на лифте, а пройтись по лестнице.

Когда он попытался привлечь внимание соседей, получил ответ, что "гроб" может быть частной собственностью, однако утром в четверг ящик оставался на месте и от него уже исходил неприятный запах. Вскрыли его вместе с полицией — внутри оказался труп мужчины с отпиленными ступнями, причём тело было уже мумифицированное. Однако эта находка оказалась не единственной. В припаркованной у здания машине нашли ещё один похожий деревянный ящик, рядом с которым лежали две ампутированные ступни. Внутри короба же находилась мумия женщины. Региональное управление СК возбудило уголовное дело.