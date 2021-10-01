Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена
Ранее глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного в связи с её избранием в Госдуму.
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Российский лидер Владимир Путин пока не решил по кандидатуре нового уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет", — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф сообщал, что Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребёнка. Такое решение президент России принял в связи с её избранием в Государственную думу. Первое заседание нижней палаты парламента нового созыва намечено на 12 октября.
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