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Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Ранее глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного в связи с её избранием в Госдуму.

1 октября, 12:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российский лидер Владимир Путин пока не решил по кандидатуре нового уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребёнка. Такое решение президент России принял в связи с её избранием в Государственную думу. Первое заседание нижней палаты парламента нового созыва намечено на 12 октября.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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