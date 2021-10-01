Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Российский лидер Владимир Путин пока не решил по кандидатуре нового уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.