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Путин поручил разработать концепт онлайн-платформы психологической помощи для детей

Кабмин должен предоставить предложения о финансировании этого проекта за счёт средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Образование".

1 октября, 13:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство РФ разработает концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи для детей и их родителей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям)", — сообщается в перечне поручений президента России по итогам встречи с представителями общественности по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа.

Также отмечается, что кабмину следует представить предложения о финансировании расходов, которые связаны с созданием и функционированием этой платформы, за счёт тех средств, которые запланировано выделить на реализацию национального проекта "Образование".

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"Правительству РФ обеспечить актуализацию концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этой концепции", — указано в перечне.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поднятии государственного флага в российских школах. С такой инициативой выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с главой государства. К слову, президент это предложение поддержал и отметил, что всё будет профинансировано из госбюджета.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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