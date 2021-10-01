Путин поручил разработать концепт онлайн-платформы психологической помощи для детей

Правительство РФ разработает концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи для детей и их родителей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям)", — сообщается в перечне поручений президента России по итогам встречи с представителями общественности по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа.

Также отмечается, что кабмину следует представить предложения о финансировании расходов, которые связаны с созданием и функционированием этой платформы, за счёт тех средств, которые запланировано выделить на реализацию национального проекта "Образование".

"Правительству РФ обеспечить актуализацию концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этой концепции", — указано в перечне.