Врач раскрыл, кто чаще страдает от осложнений после штамма "дельта"

Женщины, переболевшие штаммом коронавируса "дельта", в 1,5–2 раза чаще сталкиваются с симптомами, связанными с нарушениями пищеварительной системы. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"По данным недавнего исследования, абдоминальные симптомы в постковиде чаще возникают среди женщин. В полтора-два раза чаще именно у женщин стали встречаться такие симптомы, как боли и спазмы в животе, тошнота, снижение аппетита, нарушения стула", — отметил Токарев.

При этом бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что нужно дополнительно изучить этот вопрос, чтобы убедиться в правдивости данных. Он также отметил, что перечисленные симптомы могут чаще возникать у женщин по той причине, что у них больше органов в брюшной полости.

"Репродуктология тоже вовсю коронавирусной инфекцией занимается, потому что сейчас отмечается снижение фертильности и у мужчин, и у женщин. Коронавирус значительно влияет на репродуктивную систему", — заключил Малышев.