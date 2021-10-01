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Врач раскрыл, кто чаще страдает от осложнений после штамма "дельта"

Следует дополнительно изучить вопрос, чтобы убедиться в правдивости этих данных, отметил другой эксперт.

1 октября, 13:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Женщины, переболевшие штаммом коронавируса "дельта", в 1,5–2 раза чаще сталкиваются с симптомами, связанными с нарушениями пищеварительной системы. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"По данным недавнего исследования, абдоминальные симптомы в постковиде чаще возникают среди женщин. В полтора-два раза чаще именно у женщин стали встречаться такие симптомы, как боли и спазмы в животе, тошнота, снижение аппетита, нарушения стула", — отметил Токарев.

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При этом бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев подчеркнул, что нужно дополнительно изучить этот вопрос, чтобы убедиться в правдивости данных. Он также отметил, что перечисленные симптомы могут чаще возникать у женщин по той причине, что у них больше органов в брюшной полости.

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"Репродуктология тоже вовсю коронавирусной инфекцией занимается, потому что сейчас отмечается снижение фертильности и у мужчин, и у женщин. Коронавирус значительно влияет на репродуктивную систему", — заключил Малышев.

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Ранее врачи предупредили о пагубном влиянии штамма "дельта" на сосуды и раскрыли, как с ним бороться. По словам специалистов, при появлении варикоза после тяжёлого течения ковида необходимо обратиться в больницу, так как самолечение мазями не поможет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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