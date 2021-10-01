Эпидемиолог объяснил осенним снижением иммунитета рост смертности от ковида

Рост летальных исходов от коронавируса в России объясняется осенним падением иммунитета и несоблюдением гражданами ограничительных мер. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Осенью действительно наблюдается спад иммунитета у населения, из-за чего активизируются инфекции из группы ОРВИ, грипп", — приводит его слова телеканал "360".

Также он предположил, что у людей пропала настороженность в отношении вируса, из-за чего они стали пренебрегать правилами личной профилактики, отказываясь от ношения масок или неправильно их надевая.

Однако спасением может стать коллективный иммунитет, который выработается, когда большая часть граждан вакцинируется, добавил медик. Он выразил надежду, что все меры и прививочная кампания помогут тому, чтобы новая волна ковида быстро сошла на нет.