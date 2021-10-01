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Эпидемиолог объяснил осенним снижением иммунитета рост смертности от ковида

Кроме того, заметил медик, у населения пропала настороженность в отношении вируса, люди либо неправильно носят маски, либо и вовсе отказываются от них.

1 октября, 13:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Рост летальных исходов от коронавируса в России объясняется осенним падением иммунитета и несоблюдением гражданами ограничительных мер. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Осенью действительно наблюдается спад иммунитета у населения, из-за чего активизируются инфекции из группы ОРВИ, грипп", — приводит его слова телеканал "360".

Также он предположил, что у людей пропала настороженность в отношении вируса, из-за чего они стали пренебрегать правилами личной профилактики, отказываясь от ношения масок или неправильно их надевая.

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Однако спасением может стать коллективный иммунитет, который выработается, когда большая часть граждан вакцинируется, добавил медик. Он выразил надежду, что все меры и прививочная кампания помогут тому, чтобы новая волна ковида быстро сошла на нет.

Напомним, уже четвёртый день подряд в России обновляется антирекорд по смертности от ковида. За минувшие сутки скончалось 887 человек. Всего за 24 часа было выявлено 24 522 новых случая заражения, и это максимум с 19 июля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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