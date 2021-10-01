Президент Грузии: Ситуация с Саакашвили накаляет предвыборную обстановку

Информация о возвращении в Грузию одиозного экс-президента Михаила Саакашвили накаляет предвыборную обстановку. Об этом в своём письменном обращении в пятницу заявила нынешний президент страны Саломе Зурабишвили. По её словам, эта тема негативно влияет на общество независимо от того, является возвращение Саакашвили правдой или ложью.

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь, эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало", — приводит слова политика её пресс-служба.

Лайф уже сообщал, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.