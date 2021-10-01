"Раскаявшиеся" в обмане пенсионерки на полмиллиона мигранты пешком сбежали из России

Задержанные в Ленинградской области мигранты, которые обвиняются в мошенничестве за обман пенсионерки на полмиллиона рублей, нарушили подписку о невыезде и пешком пересекли границу России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что три мигранта-кровельщика покинули страну и сбежали на родину спустя два дня после заседания, когда суд отпустил их. В настоящий момент мужчины находятся в федеральном розыске.

Напомним, 28 сентября стало известно о задержании в Ленинградской области трёх мигрантов, которые предложили пенсионерке починить крышу за 500 тысяч рублей. В результате после получения средств "кровельщики" ничего не отремонтировали и уехали из России. Спустя некоторое время они вернулись в страну ещё "подзаработать", но попались в руки сотрудников правоохранительных органов. В ходе допроса один из них разрыдался на камеру. Суд поверил мигрантам и отпустил под подписку о невыезде.