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"Раскаявшиеся" в обмане пенсионерки на полмиллиона мигранты пешком сбежали из России

Недавно кровельщики клятвенно пообещали вернуть бабушке все украденные сбережения, и суд отпустил их под подписку о невыезде.

1 октября, 13:51
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<p>Скриншот © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти</p>

Скриншот © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Задержанные в Ленинградской области мигранты, которые обвиняются в мошенничестве за обман пенсионерки на полмиллиона рублей, нарушили подписку о невыезде и пешком пересекли границу России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что три мигранта-кровельщика покинули страну и сбежали на родину спустя два дня после заседания, когда суд отпустил их. В настоящий момент мужчины находятся в федеральном розыске.

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Напомним, 28 сентября стало известно о задержании в Ленинградской области трёх мигрантов, которые предложили пенсионерке починить крышу за 500 тысяч рублей. В результате после получения средств "кровельщики" ничего не отремонтировали и уехали из России. Спустя некоторое время они вернулись в страну ещё "подзаработать", но попались в руки сотрудников правоохранительных органов. В ходе допроса один из них разрыдался на камеру. Суд поверил мигрантам и отпустил под подписку о невыезде.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 2

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Дмитрий Носоввчера в 18:53

Ну кто бы мог подумать?

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Андрей Волквчера в 15:49

Судья в "теме"))

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