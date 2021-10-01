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Борзаковский ушёл с поста главного тренера сборной России по лёгкой атлетике

Олимпийский чемпион возглавлял национальную команду с февраля 2015 года.

1 октября, 14:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Борзаковский покинул пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Команду до назначения нового наставника будет возглавлять исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. В ближайшее время будет открыт конкурс на должность главного тренера.

Борзаковский возглавлял национальную команду с февраля 2015 года. На Олимпиаде 2016-го в Рио-де-Жанейро Россию представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая осталась без медали.

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На Играх-2020 в Токио нашу страну представляло десять легкоатлетов. Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова стала серебряной призёркой в прыжках с шестом.

Борзаковский — олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров. Также он является чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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