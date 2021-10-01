2023-й в России будет объявлен Годом педагога и наставника
Уточняется, что соответствующий документ должен быть подготовлен к 15 июня 2022 года.
Фото © Shutterstock
Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в 2023-м в России Года педагога и наставника. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, опубликованном на сайте Кремля.
"Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника", — говорится в документе.
Уточняется, что проект должен быть подготовлен до 15 июня 2022 года. Кроме того, к 15 ноября 2022-го правительство должно разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 200-летия со дня рождения основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поднятии государственного флага в российских школах. С такой инициативой выступил воспитатель "Артека" на онлайн-совещании с главой государства. К слову, президент это предложение поддержал и отметил, что всё будет профинансировано из госбюджета.
Комментариев: 0