2023-й в России будет объявлен Годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в 2023-м в России Года педагога и наставника. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, опубликованном на сайте Кремля.

"Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и наставника", — говорится в документе.

Уточняется, что проект должен быть подготовлен до 15 июня 2022 года. Кроме того, к 15 ноября 2022-го правительство должно разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 200-летия со дня рождения основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.