Пять историй: учителя, которые стоят за успехом миллиардеров Кто помогал будущим миллиардерам сколотить их состояния и нередко страховал от ошибок, а кто показал, как жить не стоит, — в подборке Лайфа. 30 сентября, 21:40 4829 4829 Коллаж © LIFE. Фото © Yichuan Cao / NurPhoto via Getty Images © Mike Marsland / WireImage

Роман Абрамович — Лейб Абрамович

Принято считать, что российский бизнесмен Роман Абрамович остался сиротой, а выйдя из университета, сумел самостоятельно и автономно заработать свои первые миллионы. Но это не совсем так, за ним стояли родные дяди по отцу — крепкий советский хозяйственник из Ухты Лейб Абрамович и ставший москвичом Абрам Абрамович. После окончания школы в столице будущий миллионер вернулся в Республику Коми и поступил в индустриальный институт на лесотехнический факультет, живя в дядиной 130-метровой квартире.

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Лейб Нахимович в конце 60-х занимал должность начальника снабжения на предприятии "Печорлес", где заведовал материально-техническим снабжением практически всего Севера. Как раз этот период пришёлся на упадок советской экономики и дефицит товаров. Но именно у дяди Абрамовича на базе можно было достать импортную мебель, одежду и различные деликатесы. В регионе он был одним из первых людей, который отоваривал всех руководителей Ухты. Именно он и дал путёвку в жизнь своему племяннику, сопровождая заботу о ребёнке не только вещами, но и экономическими знаниями. А зная о ключах Севера, бизнесмен смог выстроить дальнейший бизнес — не без помощи покровителя. После организации кооператива "Уют", который производил игрушки, компании Абрамовича АВК, "Фирма "Супертехнология – Шишмарев", АОЗТ "Элита", АОЗТ "Петролтранс", АОЗТ "ГИД", фирма НПР начали перепродажу нефтепродуктов с севера России, где исправно работали связи его родного дяди.

Стив Джобс — Имоджен Хилл

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Старт в будущее компьютерному гению подарила гениальная Имоджен Хилл, учительница младших классов, которая смогла заинтересовать непоседливого ребёнка знаниями, в результате после трёх классов начальной школы его зачислили сразу в шестой класс. А дальше он и сам потребовал у приёмных родителей перевода в более престижную школу.

Метод учительницы был прост: она угощала его сладостями в награду за хорошие оценки. Поскольку до миссис Хилл у Джобса был другой учитель, многие считали мальчика недисциплинированным и глупым. Однако новая классная руководительница смогла всё исправить за достаточно короткий срок.

Джефф Безос — Джеки Безос

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Родной отец будущего миллиардера был артистом из бродячего цирка. После того как он ушёл из семьи, мать все свои силы вложила в сына. Например, она возила каждый день его в школу для одарённых детей в Хьюстон, которая находилась в 60 км от дома. Затем смогла перевести в другую школу, несмотря на жёсткий отборочный конкурс. Будучи ещё школьником, Безос увлекался физикой и постоянно что-то изобретал, усовершенствовал, поэтому поступил учиться инженерному делу в Принстон. Дожив до 30-летнего возраста, он ушёл с хорошего места на Уолл-стрит и рискнул вложиться в книжный онлайн-магазин, который спустя годы занимает чуть меньше половины всей электронной торговли Соединённых Штатов.

Кстати, именно родители поверили Безосу, одолжив 245 573 доллара на стартап, который перерос спустя 26 лет в онлайн-гипермаркет. Тогда начинающий бизнесмен предупреждал их, что обратно они свои деньги могут и не получить. Но родственники не стали сомневаться. Сейчас основатель компании Amazon, венчурный инвестор и владелец крупнейших СМИ возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире.

Ричард Брэнсон — Эва Флиндт

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Мать в жизни британского медиамагната и миллиардера Ричарда Брэнсона всегда играла особенную роль: и когда больной дислексией мальчик отказывался учиться и посещать уроки — и она переводила его в другие учебные заведения, и после неудавшегося суицида, и когда он решил издавать собственный журнал "Студент" — £100 для первого запуска он получил у неё. Штраф за аферу с продажей пластинок в 1971 году, которую раскрыла британская таможня и обязала выплатить горе-бизнесмена £45 тысяч, тоже выплатила мать, заложив собственный дом.

Однако эти жертвы окупились сполна. Спустя три года на собственном лейбле Virgin Records первенца Эвы Флиндт был записан альбом Tubular Bells Майка Олдфилда, который стал одним из самых успешных в десятилетии. А ещё через три года студия выпустила альбом группы Sex Pistols — Never Mind the Bollocks, впереди были другие победы. В 1992 году Брэнсон продал звукозаписывающую компанию за £500 млн и начал вкладываться в другой бизнес, основав холдинг Virgin Group. Известно, что за 2020 год доходы компании составили $21 млрд.

Илон Маск — Эррол Маск

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Космомиллиардер Илон Маск выбивается из этой подборки, но его антиучитель помог парню стать тем, кто он есть. В детстве Илона Маска преследовали строгость собственного отца и издевательства одноклассников, его утешением были знания и учёба. Вырвавшись из ЮАР, он поехал учиться в США, против чего категорически возражал его отец. Уже к 24 годам он заработал свои первые миллионы. Сейчас его состояние оценивают почти в две сотни миллиардов.

Фактически воплощение героя романа Воннегута "Сирены Титана", Илон Маск строит космодромы, создаёт школу для своих детей Ad Astra, надеясь вырваться к звёздам если не лично, то в следующем поколении. Сюрреализм в том, что альтер эго и одновременно антагониста-биллионера и прожигателя жизни Малаки Константа Илон наблюдал в лице абьюзера-отца Эррола Маска, который был, как говорит в интервью миллиардер, "настолько ужасным человеком... Почти каждое преступление, о котором вы только можете подумать, он совершил. Почти любое зло, о котором вы можете подумать, он сделал". Эпизоды семейной драмы, когда отец женился на своей падчерице, а до этого убил трёх человек в собственном доме (его оправдали, так как он обвинил их в незаконном проникновении), возможно, стали последними штрихами в семейной картине старого мира. Судя по многочисленным интервью, так, во многом вопреки отцу, Маск нашёл собственный путь.

Авторы Елена Стафеева