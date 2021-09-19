Из тюрьмы до сумы: Дочь экс-президента Узбекистана в заключении пытается спасти свои 500 миллионов евро Дочь первого президента Узбекистана известная тусовщица Гульнара Каримова из тюрьмы наняла юристов, чтобы они спасли около 500 млн евро, находящихся в швейцарских банках. У прокуроров иное мнение. 19 сентября, 17:08 Фото © ТАСС / Акимов Игорь

Швейцарское издание Le Temps сообщило, со слов помощников дочки экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, что они "смогли увидеться с Гульнарой только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У неё было несколько синяков на руках". Последние два года журналисты не писали про Гульнару Каримову. Это может означать, что при помощи СМИ она начала кампанию в прессе для того, чтобы выбраться из тюрьмы.

В июле этого года Федеральный уголовный суд Швейцарии рассмотрел возражение 49-летней Каримовой. В нём дочь первого президента Узбекистана опротестовала конфискацию хранящихся в Швейцарии 550 миллионов франков, которые частично принадлежат компании Takilant, зарегистрированной на Гибралтаре, бенефициаром которой и является Каримова.

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Проведённое расследование показало, что под контролем гражданки Узбекистана Каримовой находится 30 счетов в семи швейцарских банках и восемь сейфов, все они лежат в банке Lombard Odier. Работающие на швейцарскую прокуратуру следователи выявили, что всё это тратилось только на поддержание дорогой и роскошной жизни дочери первого президента.

В годы жизни своего отца она довольно активно участвовала в национальном бизнесе, с её именем связывали ряд крупных бизнес-проектов в сфере переработки топлива, оптовой торговли. Кроме того, отметил эксперт по Средней Азии Никита Мендкович, ей приписывали участие в коррупционных схемах.

— Сложно ответить, так ли всё это было на самом деле, потому что объективных данных у нас нет. Но проблема коррупции у покойного президента действительно стояла остро. Если же говорить о сегодняшнем дне, то судить об условиях пребывания дочери первого президента в местах заключения тоже сложно, прежде всего потому, что и подобные учреждения являются закрытыми, да и сама персона Каримовой не располагает к тому, чтобы лишняя информация вылезала наружу, — отметил эксперт.

При этом, несмотря на неприятные условия пребывания, Гульнара Каримова продолжает пользоваться услугами адвокатов и юристов, в том числе международных. Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что это естественное право человека, которое Узбекистан боится запретить.

— Человек, находящийся в тюрьме, имеет право вести свои гражданские дела. Кроме того, она человек достаточно известный, в том числе и в мире, а значит, в случае нарушения прав это может сказаться на имидже страны. Разумеется, Узбекистан не хочет нарушать права известных людей, ему это не нужно, чтобы из-за формальной глупости у него портилась в том числе инвестиционная привлекательность, — сказал Фёдоров.

Ислам Каримов. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Однако с некоторой долей вероятности можно предположить, что вся эта история есть производное от соглашения, которое было достигнуто между Гульнарой Каримовой и действующими властями Узбекистана, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— В годы правления своего отца она отжимала всё, что плохо и хорошо лежало. Теперь, когда она находится в этом месте, была достигнута договорённость, в ходе которой ей не припоминают все огрехи и преступления, которые она совершила, а взамен она отдаёт капиталы внутри государства. По сути — отжим бизнеса в обмен на некие гарантии под обязательства не покидать страну. Вот на основе этого компромисса она и живёт, — подчеркнул эксперт.

Напомним, Гульнара Каримова отбывает 13-летний тюремный срок, полученный по делу о создании преступного сообщества. Вполне вероятно, что, сумев как-то привлечь деньги из-за рубежа, она сможет сократить своё пребывание в местах не столь отдалённых.

Авторы Никита Юрченко