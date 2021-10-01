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Минюст РФ добавил в список нежелательных две организации сайентологов из США и ENEMO

Ранее эти организации были признаны нежелательными в России решением Генеральной прокуратуры.

1 октября, 14:30
<p>Фото © ТАСС / Ведомости</p>

Фото © ТАСС / Ведомости

Министерство юстиции России с 1 октября включило в перечень нежелательных Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)*, а также две организации сайентологов из США — Всемирный институт сайентологических предприятий* и Библиотеку Рона Хаббарда*.

Отмечается, что организации включены в перечень в соответствии с частями 1,4 и 7 статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". В частности, решение о признании их нежелательными было принято Генпрокуратурой РФ 24 сентября и 27 сентября.

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Ранее Лайф писал, что в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории нашей страны признана нежелательной, были включены четыре религиозные организации из Латвии и Украины.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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