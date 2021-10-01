Для жителей Европы выпустили пособие, наглядно продемонстрировав, как пережить зиму при высоких ценах на газ. Обучающий ролик опубликовало в "Твиттере" немецкое Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).

Так, если в квартирах отключат свет и отопление, бюргерам советуют надевать тёплую одежду, заклеивать окна фольгой и делать самодельную печь, используя цветочные горшки и свечи. В гости можно позвать друзей, чтобы они "надышали" тепло.