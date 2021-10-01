Фольга на окнах, печь из цветочного горшка: Европейцам показали, как пережить зиму с огромными ценами на газ
К открытию сегодняшних торгов стоимость топлива за тысячу кубометров приближалась к 1200 долларам.
Скриншот видео © Twitter / BBK
Европейцам показали, как пережить зиму с огромными ценами на газ. Видео © Twitter / BBK
Для жителей Европы выпустили пособие, наглядно продемонстрировав, как пережить зиму при высоких ценах на газ. Обучающий ролик опубликовало в "Твиттере" немецкое Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK).
Так, если в квартирах отключат свет и отопление, бюргерам советуют надевать тёплую одежду, заклеивать окна фольгой и делать самодельную печь, используя цветочные горшки и свечи. В гости можно позвать друзей, чтобы они "надышали" тепло.
Напомним, сегодня цена на газ в Европе приблизилась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров, а накануне, 30 сентября, она превысила $1090. Рост стоимости начался в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь, в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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