Предстоит операция: В "Спартаке" сообщили о состоянии травмированного футболиста Понсе
В матче Лиги Европы против "Наполи" один из соперников упал ему на колено. В результате аргентинец получил травму мениска.
Фото © ФК "Спартак"
Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе получил травму колена в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи". Об этом сообщается на сайте красно-белых.
Встреча завершилась выездной победой "Спартака" со счётом 3:2. В концовке первого тайма Понсе столкнулся с защитником "Наполи" Костасом Маноласом. После этого греческий футболист упал на колено форварда московского клуба.
"Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в группе С Лиги Европы. Его опережает лишь варшавская "Легия", у которой шесть баллов.
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