НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Предстоит операция: В "Спартаке" сообщили о состоянии травмированного футболиста Понсе

В матче Лиги Европы против "Наполи" один из соперников упал ему на колено. В результате аргентинец получил травму мениска.

1 октября, 14:37
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе получил травму колена в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи". Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Встреча завершилась выездной победой "Спартака" со счётом 3:2. В концовке первого тайма Понсе столкнулся с защитником "Наполи" Костасом Маноласом. После этого греческий футболист упал на колено форварда московского клуба.

"Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

Футболиста "Спартака" Промеса включили в символическую сборную тура Лиги Европы

После двух туров "Спартак" с тремя очками занимает второе место в группе С Лиги Европы. Его опережает лишь варшавская "Легия", у которой шесть баллов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1