Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе получил травму колена в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Наполи". Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Встреча завершилась выездной победой "Спартака" со счётом 3:2. В концовке первого тайма Понсе столкнулся с защитником "Наполи" Костасом Маноласом. После этого греческий футболист упал на колено форварда московского клуба.

"Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.