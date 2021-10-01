"Гадить и поливать грязью": Как в Норвегии обрушились на российского чемпиона, не замечая своих "астматиков" Огульные обвинения российских спортсменов в употреблении допинга в последнее время стали популярным трендом на Западе. За два месяца до старта очередного сезона затронули эту тему и биатлонисты. 1 октября, 13:43 Фото © Facebook / johannesthingnesboe

Норвежские братья Йоханнес и Тарьей Бё по праву являются одними из лидеров мирового биатлона. Олимпийские чемпионы на двоих завоевали 23 золотые медали на чемпионатах мира и четыре раза выиграли Кубок мира в общем зачёте. При этом в течение последних полутора лет они ещё и умудрялись выкраивать время на написания автобиографии.

Во всём виноват Логинов

Презентация книги с незамысловатым названием "Братская сила" состоялась на этой неделе. Её выход стал важным событием в мире биатлона — всегда интересно взглянуть на знаковые спортивные события глазами их непосредственных участников. Вот только жаль, что в книге нашлось место и оскорблениям в адрес соперников братьев Бё. На страницах издания они решили рассказать о неприязненном отношении к лидеру сборной России Александру Логинову.

Норвежские биатлонисты вспомнили победу нашего спортсмена в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце. Тарьей Бё тогда занял четвёртое место. По мнению скандинава, медали его лишил именно Логинов, который ранее отбыл допинговую дисквалификацию. Согласно не совсем понятной логике спортсмена, россиянин вообще не должен был участвовать в соревнованиях.

— Тот спринт был для меня гонкой всей жизни. Я закрыл все мишени, быстро бежал и реально претендовал на золото. К тому же мне удалось опередить Йоханнеса Бё, обычно этого достаточно для победы. К сожалению, меня опередили два сильных француза — Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. В этой ситуации я ещё мог смириться с бронзой, но спортсмен, который вообще не должен был выступать, лишил меня заслуженной медали. Этот мошенник Логинов выиграл золото, у меня даже в глазах потемнело из-за этого, — отмечает Тарьей.

Напомним, на ЧМ-2020 Логинов принёс России первую за 12 лет золотую медаль в биатлоне на чемпионате мира в мужских личных соревнованиях. В 2008 году на турнире в шведском Эстерсунде Максим Чудов также показал лучший результат в спринтерской гонке. С тех пор наши спортсмены выигрывали на ЧМ только в эстафете. В 2017 году золото выиграли Антон Шипулин, Алексей Волков, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Травля Логинова

Да, летом 2015 года Логинова отстранили от участия в соревнованиях за употребление эритропоэтина. Россиянин сдал положительную допинг-пробу в ноябре 2013 года в Эстерсунде в перерыве между гонками Кубка мира. Все результаты, показанные нашим спортсменом на последующих соревнованиях, аннулировали. Но ведь срок отстранения истёк ещё в ноябре 2016 года. Биатлонисту разрешили участвовать в соревнованиях без каких-либо ограничений.

Вот только соперникам из других стран этого показалось мало. Чего только не пришлось вытерпеть Логинову после возвращения на лыжню. Мартен Фуркад демонстративно отказывался от рукопожатия с россиянином и с обидой уходил с пьедестала почёта во время церемонии награждения. Олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон постоянно твердит, что Логинов понёс слишком слабое наказание за использование запрещённых препаратов. Недовольство не раз выражали и братья Бё.

Психологическая атака

Примечательно, что норвежские биатлонисты вновь запели песню о Логинове в преддверии старта олимпийского сезона. Первый этап Кубка мира намечен на конец ноября. Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не сомневается, что братья Бё пытаются оказать давление на одного из главных своих соперников.

— Это способ психологического давления и разговоры в пользу бедных. Хочется сказать: идите в жопу! Логинов своё давно отсидел. Нигде не написано, что нужно извиняться. Это психологическое давление перед Олимпиадой. Проблем хватает у всех, — как всегда эмоционально выразил своё мнение журналист.

Депутат Госдумы Светлана Журова вспомнила, что и на недавней Олимпиаде в Токио российских спортсменов незаслуженно обвиняли во всех смертных грехах. Мало того, она обратила внимание, что нападки на наших соотечественников в последнее время участились не только в спорте, но и во многих других отраслях.

— Вы же знаете, что на Олимпиаде в Токио пытались высказать то же самое. Удивительно, что мы даже тех, кого дисквалифицировали, никогда не называем мошенниками. А все остальные, даже если это подозрение необоснованно, уже отправляют в наш адрес камни, — заявила знаменитая конькобежка.

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова считает, что норвежские спортсмены во все времена вели себя особенно нагло во время гонок, а также за пределами трассы. По её словам, у самих скандинавов не всё чисто по части допинга.

— Опять свою шарманку завели. У норвежцев это в крови — гадить и поливать грязью российских спортсменов. Так было раньше, так происходит и сейчас. В моё время они были наглые на лыжне, били по палкам. А сейчас называют нас мошенниками. Ну а сами чем лучше? Те ещё допингисты, если их там тоже всех проверить тщательнее. У самих рыльце в пушку, — говорит Резцова.

Средства от астмы и крем для губ

И действительно, сами норвежцы далеко не безгрешны. Многие из них легально используют запрещённые препараты, получая терапевтические исключения из-за астмы. Им удаётся доказать, что тяжёлые тренировки в холодных условиях вызывают у них спазмы в бронхах и без специальных препаратов тут никак не обойтись.

Приходят на ум и другие любопытные истории. В октябре 2016 года легендарная лыжница Тереза Йохауг была отстранена от соревнований после того, как её допинг-проба на клостебол дала положительный результат. Спортсменка пыталась объяснить, что запрещённый препарат попал в её организм вместе с кремом для губ. По словам норвежки, она решила использовать средство из-за того, что обгорела на солнце во время тренировки.

Норвежский олимпийский комитет принял во внимание объяснения лыжницы и объявил, что она принимала допинг непреднамеренно. Олимпийский трибунал отстранил её на 13 месяцев, и эта дисквалификация позволила бы Йохауг принять участие в Олимпийских играх 2018 гола в Пхёнчхане. После этого спортсменка обратилась в CAS с просьбой сократить срок отстранения, а Международная федерация лыжных видов попросила этот срок увеличить. В итоге дисквалификацию продлили до апреля 2018 года — и Олимпиада прошла без норвежки.

Отмотав свой срок, Йохауг как ни в чём не бывало вернулась на трассу и продолжила выигрывать все гонки подряд. Достаточно сказать, что на чемпионате мира нынешнего года в немецком Оберстдорфе норвежка выиграла сразу четыре золотые медали. При этом никто ей и не думает припоминать допинговое прошлое.

Налицо двойные стандарты

Ситуации Логинова и Йохауг очень похожи, но отношение к ним в Норвегии диаметрально противоположное. Так, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален считает наказание своей соотечественницы слишком строгим, а по поводу россиянина констатирует, что его возвращение многим не понравилось. В том же ключе высказывается и 12-кратный чемпион мира Эмиль Хегле Свендсен. Он сожалеет по поводу слишком долгого, с его точки зрения, срока отстранения Йохауг, а успехи Логинова называет "заставшими всех врасплох".

Нельзя не вспомнить и другого прославленного норвежского лыжника — Петтера Нортуга. В декабре прошлого года его приговорили к семи месяцам тюремного заключения за превышение скорости на автомобиле на 150 км/ч, а также употребление и хранение наркотических веществ. Сам спортсмен признался, что после окончания карьеры начал употреблять кокаин из-за нехватки адреналина.

Хотелось бы пожелать Логинову не принимать нападки соперников близко к сердцу. В какой-то момент он допускал, что может завершить карьеру из-за постоянной травли со стороны соперников, но затем переборол себя и продолжил выступления. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Александр будет главной надеждой российского биатлона. Для того чтобы рассчитывать на медали, ему просто необходимо пропускать колкие заявления мимо ушей.

Авторы Роман Фейгин