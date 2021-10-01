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Губернатор Кузбасса предложил превратить Кемерово и Новокузнецк в города-миллионники

Для этого, как он уточнил в беседе с президентом, придётся кварталами сносить частный сектор и возводить современные дома.

1 октября, 14:47
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-167791417?z=photo-167791417_457245322/photos-167791417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город Кемерово</a></p>

Фото © VK / Город Кемерово

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил превратить Кемерово и Новокузнецк в города-миллионники. Это, по словам главы региона, необходимо, чтобы удержать молодёжь и привлечь новых людей. Его слова приводятся на сайте Кремля.

"Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550–560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты", — сказал Цивилёв.

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По его словам, в этих городах можно сделать комплексное развитие территорий. Глава региона предложил "сносить кварталами частный сектор" и на его месте строить современные дома. Президент справедливо заметил, что перед тем, как приступать к сносу, нужно понять, как обеспечить интересы живущих там людей, и работать с каждой семьёй. Цивилёв уточнил, что такая работа уже ведётся и она ведётся за счёт средств региона.

"Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодёжь, она убегает — очень серьёзный вопрос. Даже, ещё раз повторяю, не рабочие места, а создание серьёзной инфраструктуры", — добавил Цивилёв.

Одним из объектов, которым Кузбасс может привлечь новых жителей, является горнолыжный курорт Шерегеш. При этом, как ранее заметил Сергей Цивилёв, сезон там открыли уже в сентябре. Кататься начали фрирайдеры. Также, по его словам, строительство аэропорта рядом с курортом позволит претендовать на вхождение в топ лучших мест для горнолыжного отдыха в мире.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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