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Сбербанк оказывает содействие следствию по делу вице-президента Раковой

В кредитной организации ещё раз напомнили, что расследование касается периода её деятельности на посту замглавы Минпросвещения РФ.

1 октября, 15:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Сбербанк оказывает содействие следствию по уголовному делу в отношении вице-президента банка Марины Раковой, сообщает пресс-служба организации.

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и её коллег. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", — уточнили в кредитной организации.

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При этом в банке ещё раз напомнили, что расследование касается периода деятельности Раковой на посту замглавы Минпросвещения РФ и никак не связано с работой в финансовой организации.

Ранее Лайф сообщал, что фамилия Раковой появилась в базе розыска МВД РФ. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине. Покинуть Россию бывшая замглавы Минпросвещения могла сразу после обыска. При этом накануне, 30 сентября, по её делу были отправлены под арест два топ-менеджера Сбербанка. Им также грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".

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Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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