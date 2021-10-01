Сбербанк оказывает содействие следствию по делу вице-президента Раковой

Сбербанк оказывает содействие следствию по уголовному делу в отношении вице-президента банка Марины Раковой, сообщает пресс-служба организации.

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и её коллег. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", — уточнили в кредитной организации.

При этом в банке ещё раз напомнили, что расследование касается периода деятельности Раковой на посту замглавы Минпросвещения РФ и никак не связано с работой в финансовой организации.