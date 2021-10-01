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Минюст РФ признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"

Отмечается, что организация была создана журналисткой Людмилой Савицкой, которая ранее уже была включена в реестр.

1 октября, 15:15
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Министерство юстиции РФ включило издание "Журналист — иностранный агент"* в реестр иноагентов. Такое решение было принято по просьбе самого СМИ, сообщили в ведомстве.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 1 октября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист — иностранный агент", — говорится в релизе.

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Данное издание стало 73-м в реестре СМИ-иноагентов, включающем в себя и отдельных журналистов. Среди них и Людмила Савицкая*, которая и создала "Журналист — иностранный агент". В министерстве подчеркнули, что в данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанным физлицом требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, "и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст включил в число иноагентов 22 человека, включая создателя "Медиазоны" Петра Верзилова*. Кроме того, список пополнили "ОВД-Инфо"*, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры* и Ивановский центр гендерных исследований*.

* Указанные журналисты и издания включены в список иностранных агентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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