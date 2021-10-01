В Китае возводят карантинные центры для путешественников

Национальная комиссия здравоохранения КНР призвала власти создать в городах специализированные карантинные центры для прибывающих из-за рубежа. К таким мерам необходимо прибегнуть из-за распространения коронавируса, отметили там. Об этом сообщает Bloomberg.

Официальный представитель комиссии Цуй Ган заявил, что местным властям необходимо до конца октября переоборудовать или построить центры, в которых можно будет разместить тысячи человек. Он подчеркнул, что "централизованный карантин для прибывающих" играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом. В первую очередь требование о создании карантинных центров или "медицинских пунктов", которые можно будет использовать для оказания регулярной медпомощи, касается крупных портовых городов, пояснил Цуй Ган.

Отмечается, что в Гуанчжоу уже построили подобный центр. Его назвали Международной медицинской станцией, он состоит из нескольких трёхэтажных зданий: жилых корпусов, больницы и административного здания. Находится в 30–40 минутах езды от центра города. Строительство комплекса заняло менее трёх месяцев.