Исповедь жертвы скопинского маньяка станет сериалом

Права на экранизацию книги "Исповедь узницы подземелья", которую написала одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова, приобрела "Кинокомпания братьев Андреасян". Создатели сериала намерены консультироваться с девушкой, чтобы честно показать построенную на реальных событиях историю. Работа над экранизацией начнётся в 2022 году, сообщила Лайфу пресс-служба кинокомпании.

"За правами на экранизацию стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор "Землетрясения" и "Непрощённого" экранизировал её историю", — пояснил режиссёр и продюсер Сарик Андреасян.

По его словам, ещё неизвестно, будет ли он режиссировать проект или же "останется продюсером". Однако Екатерина Мартынова точно будет создателей сериала "консультировать и всячески содействовать тому, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях", отметил Андреасян. Рабочее название проекта — "Несломленная". Сама же история будет рассказывать не о маньяке, а о девочке, которой пришлось пережить ад.

"Это будет не история маньяка, а рассказ о девочке, которая прошла через ад, не сломалась и назло всему стала счастливым и самодостаточным человеком", — подчеркнули в пресс-службе.