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Исповедь жертвы скопинского маньяка станет сериалом

Рабочее название проекта — "Несломленная". Это будет не история Виктора Мохова, а рассказ о девочке, прошедшей через ад и назло всему ставшей счастливым, самодостаточным человеком.

1 октября, 15:35
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id377992919?z=photo377992919_457239251/photos377992919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Катя Мартынова</a></p>

Фото © VK / Катя Мартынова

Права на экранизацию книги "Исповедь узницы подземелья", которую написала одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова, приобрела "Кинокомпания братьев Андреасян". Создатели сериала намерены консультироваться с девушкой, чтобы честно показать построенную на реальных событиях историю. Работа над экранизацией начнётся в 2022 году, сообщила Лайфу пресс-служба кинокомпании.

"За правами на экранизацию стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор "Землетрясения" и "Непрощённого" экранизировал её историю", — пояснил режиссёр и продюсер Сарик Андреасян.

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По его словам, ещё неизвестно, будет ли он режиссировать проект или же "останется продюсером". Однако Екатерина Мартынова точно будет создателей сериала "консультировать и всячески содействовать тому, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях", отметил Андреасян. Рабочее название проекта — "Несломленная". Сама же история будет рассказывать не о маньяке, а о девочке, которой пришлось пережить ад.

"Это будет не история маньяка, а рассказ о девочке, которая прошла через ад, не сломалась и назло всему стала счастливым и самодостаточным человеком", — подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, в 2000 году Виктор Мохов предложил подвезти выходивших с дискотеки 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, угостил их алкоголем, в который добавил снотворное, и отвёз в соседний город Скопин. Там он продержал двух подруг три года и семь месяцев, заперев в подземном бункере, где насиловал их. Елена трижды невольно беременела от маньяка, а Катя принимала у неё роды. Вырваться из ада они смогли лишь в тот момент, когда подбросили записку квартирантке Мохова. В результате скопинского маньяка посадили на 17 лет, он освободился в марте 2021 года. А Екатерина в итоге написала о пережитом аде книгу "Исповедь узницы подземелья".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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