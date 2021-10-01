Подлодка – носитель ядерных "Посейдонов" завершит испытания до конца года
Также к ней присоединятся ещё две субмарины — "Новосибирск" и "Князь Олег".
Фото © ТАСС / Олег Кулешов
Атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", завершит испытания до конца текущего года. Об этом сообщил гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.
Вместе с ней госиспытания должны завершить субмарины "Новосибирск" (проект 885М "Ясень-М") и "Князь Олег" (проект 955А "Борей-А").
"Эти корабли до конца года должны выполнить ещё несколько выходов в море на заводские и государственные испытания", — приводит слова Будниченко ТАСС.
Руководитель "Севмаша" уточнил, что все работы по сдаточным подлодок на сегодняшний день укладываются в графики, а корабли хорошо демонстрируют себя в море.
А ранее Лайф рассказывал, что атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду. Данная субмарина может погружаться на глубину 520 метров и двигаться со скоростью около 60 километров в час.
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