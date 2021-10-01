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Подлодка – носитель ядерных "Посейдонов" завершит испытания до конца года

Также к ней присоединятся ещё две субмарины — "Новосибирск" и "Князь Олег".

1 октября, 15:45
<p>Фото © ТАСС / Олег Кулешов</p>

Фото © ТАСС / Олег Кулешов

Атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", завершит испытания до конца текущего года. Об этом сообщил гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Вместе с ней госиспытания должны завершить субмарины "Новосибирск" (проект 885М "Ясень-М") и "Князь Олег" (проект 955А "Борей-А").

"Эти корабли до конца года должны выполнить ещё несколько выходов в море на заводские и государственные испытания", — приводит слова Будниченко ТАСС.

Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели

Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели

Руководитель "Севмаша" уточнил, что все работы по сдаточным подлодок на сегодняшний день укладываются в графики, а корабли хорошо демонстрируют себя в море.

А ранее Лайф рассказывал, что атомную подводную лодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду. Данная субмарина может погружаться на глубину 520 метров и двигаться со скоростью около 60 километров в час.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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