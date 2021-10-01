Подлодка – носитель ядерных "Посейдонов" завершит испытания до конца года

Атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая является носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", завершит испытания до конца текущего года. Об этом сообщил гендиректор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

Вместе с ней госиспытания должны завершить субмарины "Новосибирск" (проект 885М "Ясень-М") и "Князь Олег" (проект 955А "Борей-А").

"Эти корабли до конца года должны выполнить ещё несколько выходов в море на заводские и государственные испытания", — приводит слова Будниченко ТАСС.

Руководитель "Севмаша" уточнил, что все работы по сдаточным подлодок на сегодняшний день укладываются в графики, а корабли хорошо демонстрируют себя в море.