"Революция роз" 2.0. На Западе всерьёз взялись за грузинские выборы Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего Запад затеял вторую революцию в Грузии, поручив это Мадлен Олбрайт, и как возвращение Саакашвили может спровоцировать толпу на беспорядки. 1 октября, 15:41 3150 3150 Фото © AP Photo / Shakh Aivazov

Бывший президент Грузии, а ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями, его поместили в пенитенциарное учреждение, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Целый день до этого по всей Грузии ожесточённо спорили, вернулся Саакашвили на самом деле или клепает свои ролики якобы из Батуми где-то на Украине. Теперь ясно: вернулся. И, видимо, сразу же был арестован, просто власти до вечера об этом молчали. Но почему? Какую опасность представляет этот "бывший"?

За несколько часов до того, как стало известно о задержании экс-президента, нынешний президент Саломе Зурабишвили предостерегала: заявления бывшего главы государства о нахождении в Батуми накаляют предвыборную обстановку. Она также призвала политиков отказаться от уличных выступлений.

— Правда это или нет, ясно одно, что эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряжённое и уставшее общество. Кто бы ни тиражировал эту тему, она доказывает, что он (Саакашвили. — Прим. ред.) не думает о стране или честных выборах, а делает ставку — выйти 3 октября на улицу и устроить дестабилизацию, — заявила президент в своём обращении.

Речь идёт о призывах Саакашвили к своим сторонникам выходить в субботу, в день выборов, на улицы и площади Тбилиси, куда он пообещал прибыть сам. — Прошу вас об одном, второго числа пойдём все на выборы и дадим голос Нацдвижению... Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберёмся на Руставели, на площади Свободы. И когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я, конечно же, присоединюсь к вам... Я буду в Тбилиси вместе с вами третьего числа и второго тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными, — сказал он сторонникам в видеообращении.

Провокация? Но с какой целью? И зачем Саакашвили прилетел в Грузию, понимая, что будет немедленно помещён в камеру, ведь на родине он осуждён заочно? Понимая, что ни на какую площадь Свободы он к своим сторонникам 2 октября не выйдет.

В этом и кроется ответ. Он не выйдет, а его будут ждать. А за день до этого толпа противников власти, которые уже наверняка собираются где-то в закоулках Тбилиси, увидит "нужную" картинку — их лидер за решёткой. Значит, нужно идти и требовать его освобождения. И, если надо, вызволять из тюрьмы! В субботу толпа будет доведена до нужного градуса, а затем может начаться ещё один "майдан".

Едва ли все действия Саакашвили можно считать его личной инициативой. Вряд ли он всерьёз верит, что сторонники, прорвав все полицейские кордоны, разнесут тюрьму по кирпичикам, вынесут его на руках и посадят в президентское кресло. Саакашвили — клоун, но не дурак. Очевидно, что он выполняет возложенную на него задачу, которая может оказаться непростой, но награда велика —возвращение к власти и месть давним недругам.

Ну или ему сделали предложение, от которого не отказываются. Ведь он старый агент Запада, а агенты задания не обсуждают. А если Саакашвили где-то появляется или что-то делает, значит, Западу так нужно. Едва ли это можно назвать провокацией ради провокации, речь идёт о дестабилизации субботних выборов.

Надо отметить, что внимание к ним очень пристальное. Евросоюз назначил аж семь евродепутатов в качестве наблюдателей. Не отстают и США — на днях команда международных экспертов Национального демократического института (NDI) провела онлайн-встречи на высоком уровне с представителями политических партий, правительства, гражданского сектора и средств массовой информации. Возглавляет команду всем нам хорошо известная Мадлен Олбрайт…

Но почему местные выборы в Грузии так интересны? Тут стоит напомнить об очередном политическом кризисе, который разразился в стране после прошлогодних парламентских выборов, когда оппозиция отказалась признавать их итоги, объявив бойкот работе парламента. Запад тогда предложил Грузии компромисс: если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти, то в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Однако соглашение не подписала партия Саакашвили — ЕНД, а летом о его аннулировании заявили и в "Грузинской мечте". Правда, незадолго до выборов ЕНД документ всё же подписало, что даёт Западу основания утверждать, что он в силе, поскольку в одностороннем порядке соглашение аннулировать нельзя. Тем не менее правящая партия отрицает юридическую силу соглашения. В любом случае оппозиция предстоящие выборы называет референдумом о доверии власти.

Можно не сомневаться, что если ГМ проиграет их, то оппозиция потребует немедленных перевыборов в парламент, а если выиграет — обвинит правящую партию в фальсификации. Такой вот замкнутый круг для партии власти. В обоих случаях на улицы и площади выведут толпы, которые неплохо бы заранее "зажечь". Очевидно, именно эту функцию и выполняет Саакашвили. К тому же арест человека, которого многие оппозиционеры считают своим лидером, может вообще сместить фокус внимания с результата выборов, что будет особенно полезно, если партия власти их выиграет. Толпе на площади будет уже плевать на результаты выборов, она будет требовать освобождения Саакашвили и откажется расходиться до тех пор, пока это условие не будет выполнено. А учитывая то, что власти Грузии на это пойти не могут (это будет признанием слабости, равносильным самоубийству), последствия могут быть непредсказуемыми. Мы помним, что в Грузии самый пустячный повод типа посадки российского депутата в кресло спикера может спровоцировать беспорядки на грани нового "майдана".

А Саакашвили у нас как раз спец по "майданам". Неужели прошлый прошёл даром, а грузины не поняли, что "майдан" — это путь к войне и потере территории? Или пример той же Украины, которая дважды наступала на эти грабли, ничему не научил?

Увы, в некоторых постсоветских республиках скакание на граблях "майданов" стало национальным видом спорта. Хотелось бы верить в то, что грузины всё же ещё не настолько сошли с ума, чтобы поддаться на сладкоголосые призывы уже однажды обанкротившегося политика-клоуна. Или хотя бы в то, что власти не станут проявлять преступную мягкотелость, как их украинские коллеги семь лет назад.

Авторы Дмитрий Родионов