Протестные митинги могут повториться в феврале 2022-го: Как Лукашенко намерен поменять Конституцию Белоруссии Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем белорусский президент делает заявление о поправках и почему боится повторения событий лета прошлого года уже в феврале. 28 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Минске завершена подготовка проекта новой конституции, сообщил глава государства Александр Лукашенко, подводя предварительные итоги работы специальной комиссии. Он отметил, что лично принял активное участие в обновлении основного закона страны, указав на огромные объёмы проделанной работы. Впрочем, подробностей он не привёл. Лишь вскользь отметил некоторые из правок.

В частности, в конституции, по его словам, планируется закрепить такое понятие, как "ценностные ориентиры", которые касаются исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. "На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией".

Президент также отметил наличие правок, связанных с сохранением незыблемых конституционных основ, затрагивающих вопросы суверенитета и независимости. Как и сохранение социальной направленности государственной политики. Лукашенко также выразил уверенность в том, что белорусы позитивно отнесутся к предложению закрепить гарантии пенсионного обеспечения, поддержки семьи, а также семейных ценностей и равных возможностей для инвалидов.

Всё это, безусловно, прекрасно, и можно не сомневаться, что поддерживается большинством населения: сохранение исторической памяти, защита суверенитета, социальная направленность государства... Но... Разве этого ждали от конституционной реформы и выходили на улицы прошлым летом? Речь идёт в первую очередь об изменениях политической системы страны, решении вопросов с полномочиями президента, парламента, изменениях процедуры выборов.

Некоторые из этих вещей Лукашенко в своём выступлении упомянул, оставив, правда, больше вопросов, чем ответов. По его словам, в изменённой конституции действительно предусмотрено перераспределение полномочий президента, парламента и правительства, будет установлен конституционный статус Всебелорусского народного собрания и ЦИК.

При этом президент обозначил эти моменты как "спорные": "Я не нашёл переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание (ВНС), как будет работать уполномоченный по правам человека". Нет ответа и на то, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.

Он добавил, что окончательной доработкой новой редакции конституции будут заниматься эксперты из юридической среды, которым предстоит за короткое время устранить все противоречия. В общем, никакой конкретики. Много спорных моментов. На доработку!

И всё же кое-что стало известно ещё летом. Некоторые поправки тогда опубликовал член конституционной комиссии Юрий Воскресенский. Он был главой пропрезидентской компартии, летом прошлого года оказавшись в команде Виктора Бабарико. Два месяца провёл в тюрьме, будучи, кстати, единственным заключённым, который давал интервью государственным СМИ с критикой оппонентов Лукашенко. Когда его выпустили, утверждал, что КГБ разглядел в нём "огромный потенциал". После этого он организовал круглый стол для выработки поправок в конституцию, сотрудничать с которым остальные представители оппозиции наотрез отказались.

Так или иначе, можно не сомневаться, то, что он опубликовал, — реальные документы, получившие одобрение сверху. В первую очередь поправки касаются президента. В них говорится (в нынешней конституции подобного нет), что он остаётся центральной, а не церемониальной фигурой, "обеспечивая единство и консолидацию белорусского народа". Очевидно, как закрепление абсолютной власти главы государства.

Меняется возраст выдвижения в кандидаты в президенты, а также ценз оседлости. Сегодня выдвигаться можно с 25 лет и достаточно родиться в Белоруссии и постоянно жить в стране "не менее десяти лет непосредственно перед выборами". Теперь возраст выдвижения — 40 лет, а ценз оседлости — не менее двадцати, кроме того, не допускается двойное гражданство и ВНЖ в другой стране. Что закрывает дорогу на выборы "чрезвычайно инициативной молодёжи", которая обычно составляет основу протеста (Тихановской в прошлом году было 38), и исключает попадание во власть нынешних политэмигрантов, а это практически вся оппозиция (из тех, кто на свободе).

Кроме того, поправки возвращают ограничения президентских сроков — не более двух по пять лет. Ещё одно послабление: президент многие назначения согласует с Верхней палатой парламента, однако это не касается назначения главы правительства. А премьер свой кабинет будет назначать сам, после чего его утверждает президент. Фактически глава государства сохраняет контроль над правительством.

Теперь относительно парламента. Его предлагается сделать однопалатным и полностью перевести на пропорциональную избирательную систему, что сделает пост народного избранника менее досягаемым для оппозиции.

Что касается ВНС. До сих пор этот орган не был наделён какими-либо серьёзными функциями, его функционал был вообще размыт и невнятен — нечто вроде "летучки" управленцев высшего уровня, не обладающей правом принятия решений. Не очень понятно было даже то, по какому принципу оно формировалось.

После принятия поправок в состав ВНС будут входить все депутаты парламента, представители местных органов самоуправления всех регионов страны. Это уже больше напоминает Съезд народных депутатов СССР, только — опять же — с сомнительным функционалом. Правда, кое-что в его новом функционале обозначено. В частности, ВНС "в случае волнений" станет дискуссионной площадкой и третейским судом, в том числе в вопросе легитимности выборов. Как это будет работать на практике — понятно, учитывая состав этого органа.

Самое интересное — появляется процедура импичмента президента. Она есть и сейчас, но только в теории: для отстранения главы государства от должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления нужно не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава палаты представителей. Трудно представить себе реальность такой процедуры.

Теперь это право передаётся ВНС. Президента можно сместить голосами не менее двух третей по предложению не менее половины от полного состава каждой из палат Национального собрания. Опять-таки на практике практически не применимо, зато новая процедура...

Тут стоит обратить внимание на то, что ВНС таким образом получает рычаг управления президентом. Это может пригодиться главе государства, который покинет этот пост и переместится в ВНС. Такая вот рокировочка в духе нынешнего лидера. Иными словами, даже если анализировать то, что известно и понятно, выходит, что изменения получаются по принципу "всё поменять, по сути ничего не меняя". А кое-где налицо усиление центральной власти и новые препоны по попаданию во власть оппозиции.

Кроме того, возникает ощущение, что в Минске до сих пор не определились по многим вопросам, а внутриэлитная дискуссия едва ли завершится к будущему февралю. Заявление Лукашенко о готовности поправок выглядит как попытка отчитаться перед Москвой, которой он эти изменения обещал, мол, работа идёт, есть первые результаты.

Но отчитываться власти надо перед собственным населением, которое ждёт реальных перемен, а не перераспределения властных функций из левой руки в правую. Очевидно, что ждать ухода Лукашенко (он ведь обещал сделать это сразу после принятия новой конституции) не стоит. Эта канитель будет тянуться до конца нынешнего срока. И лучше бы ему её к этому времени закончить, чтобы не вернуться вновь к состоянию августа прошлого года, только в гораздо более тяжёлой позиции и для себя, и для страны.

Авторы Дмитрий Родионов