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Грузинские правоохранители знали маршрут передвижения Саакашвили

Задержанному экс-главе государства грозит не менее девяти лет за решёткой, сейчас политик находится в Руставской тюрьме.

1 октября, 17:07
<p>Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3108999599130400/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Михаил Саакашвили. Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об осведомлённости местных правоохранителей о маршруте передвижения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого сегодня задержали на родине. Об этом глава кабмина сообщил в ходе брифинга.

"У наших правоохранительных органов заранее была информация о его (Михаила Саакашвили. — Прим. Лайфа) передвижении, начиная с Украины, заканчивая Грузией. Этот процесс был под полным контролем", — рассказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что правоохранителями были выбраны время и место, позволившие минимизировать помехи для ареста.

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Сегодня, 1 октября, Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет. При этом в грузинском МВД указывали, что госграницу политик не пересекал. Позднее стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии. Политика поместили в следственный изолятор. Ранее сам экс-лидер хвастался, что прибыл в Батуми, и призывал народ 3 октября выйти на улицы для защиты результатов выборов.

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Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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