Биологи выявили причину возникновения необычных патологий после ковида

Американские биологи раскрыли причину широкого спектра симптомов, которые могут сохраняться в течение длительного времени после формального выздоровления от коронавируса. По их мнению, она заключается в том, что вирус нарушает функционирование рецептора ACE2, участвующего во многих белковых связях, которые необходимы для нормальной работы организма. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ — Life&Environment.

Отмечается, что большое количество людей, перенёсших коронавирус, даже после отрицательного теста продолжают страдать, иногда в течение нескольких месяцев, такими недугами, как аномальное свёртывание крови, сердечная недостаточность, повреждение почек, мозговой туман, желудочно-кишечные проблемы и даже мужское бесплодие. До сих пор оставались неясными механизмы, которые вызывают эти осложнения, напрямую не связанные с вирусом.

Исследователи Рочестерского университета (США) предположили, что причина сбоев в работе органов после болезни заключается в нарушении белковых связей. С помощью разработанного ими авторского подхода, основанного на скорости эволюции, учёные определили ряд потенциальных белковых партнёров ACE2, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека.

"Мы предполагаем, что ACE2 имеет белковые взаимодействия, которые нарушаются во время инфекции SARS-CoV-2, что вносит свой вклад в спектр патологий CoViD-19", — приводятся в релизе слова руководителя исследования профессора биологии Джона Уэррена.

Учёные смогли выявить связь между ACE2 и ключевыми белками, участвующими в пути коагуляции. Именно она может лежать в основе нарушения свёртываемости крови по всему телу, считают исследователи. Кроме того, некоторые белки, участвующие в передаче сигналов цитокинов, по-видимому, также эволюционируют вместе с ACE2.

"Эти взаимодействия белков-кандидатов должны быть ещё подтверждены. Но, если они подтвердятся, наши результаты помогут разработать более эффективные методы лечения CoViD-19 и хронических осложнений после него", — заключил Уэррен.